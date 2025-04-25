Глава правящей партии Грузии Гарибашвили заявил об уходе из политики
Председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» (ГМДГ) Ираклий Гарибашвили указал на непрекращающиеся спекуляции в связи с его будущей политической деятельностью. По его словам, он принял решение уйти из политики, передает «Sputnik Грузия».
«Считаю себя обязанным перед обществом дать исчерпывающий ответ на существующие вопросы», – заявил Гарибашвили.
При этом он допустил, что может в будущем вернуться в политику, но не в оппозицию. Гарибашвили сказал, что не собирается покидать Грузию.
С февраля 2021 г. до января 2024 г. Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии. Эту же должность он занимал в 2013–2015 гг., совмещая ее с председательством в ГМДГ. В 2019–2021 г. Гарибашвили был министром обороны Грузии.