Жена Порошенко подала в суд иск о разделе имущества
Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко подала иск в суд о разделе имущества с супругом, пишет украинское информагентство «Униан».
Иск был подан в Крыжопольский районный суд Винницкой области 27 марта. Согласно документу, дело рассмотрят до 29 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил введение персональных экономических санкций против Порошенко. Список включает в себя блокировку активов, запрет торговых операций, приостановку экономических и финансовых обязательств, невозможность вывода капитала из страны и лишение госнаград.
Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 г. Его имущество арестовали в январе 2022 г. Украинский суд не стал арестовывать Порошенко, но обязал явиться по первому требованию.