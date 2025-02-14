Зачем Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко

Преследование Порошенко

Порошенко был пятым президентом Украины с 2014 по 2019 г. При Зеленском, в декабре 2021 г., против него возбудили уголовное дело о госизмене в связи с возможной причастностью вместе с Медведчуком к торговле углем с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Порошенко грозит до 15 лет тюрьмы. Его имущество арестовали перед началом боевых действий – в январе 2022 г. Тогда же суд в Киеве не стал арестовывать Порошенко, обязав явиться по первому требованию. В декабре 2023 г. ему не разрешили выехать за рубеж. По заявлению СБУ, экс-президент планировал встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. 28 января 2025 г. украинский минюст арестовал имущество сына Порошенко Алексея за неуплату штрафа в 51 000 гривен ($1200) за уклонение от мобилизации. В феврале 2024 г. госбюро расследований Украины объявило о завершении расследования дела Порошенко. В апреле того же года он объявил о намерениях баллотироваться на выборах. Они должны были пройти весной 2024 г., но провести их помешало военное положение.