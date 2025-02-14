Зачем Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко

Зачем Зеленский ввел персональные санкции против ПорошенкоПод рестрикции также подпали пророссийский политик Медведчук, олигарх Коломойский и украинские бизнесмены
Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных экономических санкций против экс-президента Петра Порошенко, миллиардера Игоря Коломойского и основателя запрещенной в 2022 г. «пророссийской» «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Под эти бессрочные ограничительные меры также подпали экс-депутат рады Константин Жеваго и бывший деловой партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.
СНБО ввел санкции накануне. Они предполагают блокировку активов, запрет торговых операций, приостановку экономических и финансовых обязательств, невозможность вывода капитала из страны и лишение госнаград. «Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», – заявил вечером 12 февраля Зеленский, не упоминая фамилий.
Порошенко назвал решение СНБО антиконституционным и политически мотивированным. «У этого преступления много соучастников: вся команда Зеленского, кабинет министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один – лично Зеленский», – написал политик в Telegram. Спустя несколько часов после утверждения санкций 13 февраля Зеленский допустил их снятие, если фигуранты передадут деньги – по словам Зеленского, «миллиарды гривен» – на нужды украинской армии.
По словам Порошенко, решением о санкциях Зеленский пытается переложить ответственность за коррупцию, проблемы ВСУ. Он добавил, что «кучка власть имущих в глубоком тылу, паразитируя на военном положении, возводит в Украине авторитарный политический режим». В ответ на санкции депутаты от партии Порошенко «Европейская солидарность» блокировали трибуну в раде, выйдя с плакатами: «Нет – политическим репрессиям», «Нет – диктатуре».
Как и Порошенко, власти обвинили подпавшего под санкции Медведчука в госизмене, а активы арестовали. В 2021 г. его поместили под домашний арест, откуда он попытался сбежать в начале боевых действий. В сентябре 2022 г. его обменяли на украинских пленных. В январе 2023 г. Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства.
Коломойский находится в СИЗО с сентября 2023 г. по обвинениям в мошенничестве, организации заказного убийства, легализации средств, полученных преступным путем. Его бывший бизнес-партнер Боголюбов, по данным украинских властей, в июле 2024 г. незаконно покинул страну. Бизнесмена Жеваго подозревают в растрате по делу банка «Финансы и кредит».
Преследование Порошенко
Порошенко был пятым президентом Украины с 2014 по 2019 г. При Зеленском, в декабре 2021 г., против него возбудили уголовное дело о госизмене в связи с возможной причастностью вместе с Медведчуком к торговле углем с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Порошенко грозит до 15 лет тюрьмы. Его имущество арестовали перед началом боевых действий – в январе 2022 г. Тогда же суд в Киеве не стал арестовывать Порошенко, обязав явиться по первому требованию. В декабре 2023 г. ему не разрешили выехать за рубеж. По заявлению СБУ, экс-президент планировал встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. 28 января 2025 г. украинский минюст арестовал имущество сына Порошенко Алексея за неуплату штрафа в 51 000 гривен ($1200) за уклонение от мобилизации. В феврале 2024 г. госбюро расследований Украины объявило о завершении расследования дела Порошенко. В апреле того же года он объявил о намерениях баллотироваться на выборах. Они должны были пройти весной 2024 г., но провести их помешало военное положение.
Санкции против Порошенко могут быть связаны с перспективой выборов, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Решение СНБО с учетом того, что у Порошенко серьезные связи за рубежом, – демонстрация власти Зеленского для Запада, добавил эксперт. Как сообщал The Economist со ссылкой на источники в Киеве, выборы могут состояться в мае этого года.
С Офицеров-Бельским согласен завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, Порошенко остается активным игроком украинской политики и готов выступить главным оппонентом Зеленскому. «Но понимая ограниченность рейтинга, он не против предоставить политическую инфраструктуру более популярным фигурам, включая экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного», – заметил эксперт.
Как считает политолог Александр Немцев, преследование оппонентов Зеленского не вызовет противодействия общества. «При контроле спецслужб и управляемости судов непопулярные действия властей не способны вызвать сильный ответ», – объяснил эксперт.
Как пишет Страна.ua, санкции СНБО, возможно, вызваны стремлением властей изъять лицензии на разработку редкоземельных металлов в рамках потенциальной сделки с президентом США Дональдом Трампом. По мнению Скорикова, нынешнее украинское руководство пытается забрать у опальных бизнесменов активы для продолжения боевых действий в случае прекращения помощи США, а по мнению Немцева – чтобы иметь ресурсы на случай исхода из страны.