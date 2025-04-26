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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Таиландом о выдаче граждан

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между РФ и Таиландом о выдаче людей, которых одна из сторон разыскивает для суда или наказания за преступление. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче, подписанный в городе Москве 23 октября 2024 г.», – говорится в проекте закона.

В пояснительной записке к документу говорится, что стороны обязуются в соответствии с положениями договора выдавать друг другу лиц, разыскиваемых одной из сторон для «осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления, влекущего выдачу». Из договора следует, что преступлениями, влекущими выдачу, являются те, за которые законодательством обеих сторон предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание. 

В марте 2023 г. правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Россией, сообщал The Nation Thailand со ссылкой на кабмин страны. Издание отмечало, что это произошло на фоне прибытия в королевство россиян, надеющихся избежать мобилизации в РФ и экономических последствий из-за конфликта с Украиной.

Договор об экстрадиции преступников готовился и обсуждался сторонами на протяжении многих лет. В феврале 2022 г. Путин одобрил предложение правительства и поручил Минюсту РФ подписать договор с Таиландом о взаимной выдаче лиц, находящихся в розыске, позднее президент подписал новое распоряжение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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