Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Таиландом о выдаче граждан

В пояснительной записке к документу говорится, что стороны обязуются в соответствии с положениями договора выдавать друг другу лиц, разыскиваемых одной из сторон для «осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления, влекущего выдачу». Из договора следует, что преступлениями, влекущими выдачу, являются те, за которые законодательством обеих сторон предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.