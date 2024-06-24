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Путин поручил подписать договор о выдаче преступников между РФ и Таиландом

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил Минюсту подписать договор с Таиландом о выдаче преступников. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

Минюст от имени Российской Федерации сможет подписать договор о выдаче преступников после достижения договоренности с таиландской стороной. Путин разрешил вносить в проект документа изменения, не имеющие принципиального характера.

Договор об экстрадиции преступников готовился и обсуждался сторонами на протяжении многих лет. В феврале 2022 г. Путин одобрил предложение правительства и поручил Минюсту РФ подписать договор с Таиландом о взаимной выдаче лиц, находящихся в розыске. Это распоряжение было отменено сегодняшним, текст в документах идентичен.

В марте 2023 г. правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Россией, сообщал The Nation Thailand со ссылкой на заявление официального представителя кабмина Рачады Дхнадирек. Издание отмечало, что это произошло на фоне прибытия в королевство россиян, надеющихся избежать мобилизации в РФ и экономических последствий из-за конфликта с Украиной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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