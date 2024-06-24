Путин поручил подписать договор о выдаче преступников между РФ и Таиландом

Договор об экстрадиции преступников готовился и обсуждался сторонами на протяжении многих лет. В феврале 2022 г. Путин одобрил предложение правительства и поручил Минюсту РФ подписать договор с Таиландом о взаимной выдаче лиц, находящихся в розыске. Это распоряжение было отменено сегодняшним, текст в документах идентичен.