Путин поручил подписать договор о выдаче преступников между РФ и Таиландом
Президент РФ Владимир Путин поручил Минюсту подписать договор с Таиландом о выдаче преступников. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.
Минюст от имени Российской Федерации сможет подписать договор о выдаче преступников после достижения договоренности с таиландской стороной. Путин разрешил вносить в проект документа изменения, не имеющие принципиального характера.
Договор об экстрадиции преступников готовился и обсуждался сторонами на протяжении многих лет. В феврале 2022 г. Путин одобрил предложение правительства и поручил Минюсту РФ подписать договор с Таиландом о взаимной выдаче лиц, находящихся в розыске. Это распоряжение было отменено сегодняшним, текст в документах идентичен.
В марте 2023 г. правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Россией, сообщал The Nation Thailand со ссылкой на заявление официального представителя кабмина Рачады Дхнадирек. Издание отмечало, что это произошло на фоне прибытия в королевство россиян, надеющихся избежать мобилизации в РФ и экономических последствий из-за конфликта с Украиной.