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Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом

Ведомости

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства и подписал договор с Таиландом о взаимной выдаче лиц, находящихся в розыске и преследуемых уголовно. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче», — говорится в документе. Глава государства также поручил Минюсту подписать договор от имени российской стороны. Министерству разрешено вносить в одобренный проект документа изменения, не имеющие принципиального характера.

В конце декабря 2021 г. посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщал, что запланировано подписание целого ряда двусторонних документов. «Это самые разные двусторонние соглашения в абсолютно различных областях, в том числе торговой, а также в гуманитарной и научно-технической сферах», — подчеркивал дипломат. Он также пояснял, что договор об экстрадиции готовился и обсуждался сторонами на протяжении многих лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных