Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом
Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства и подписал договор с Таиландом о взаимной выдаче лиц, находящихся в розыске и преследуемых уголовно. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче», — говорится в документе. Глава государства также поручил Минюсту подписать договор от имени российской стороны. Министерству разрешено вносить в одобренный проект документа изменения, не имеющие принципиального характера.
В конце декабря 2021 г. посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщал, что запланировано подписание целого ряда двусторонних документов. «Это самые разные двусторонние соглашения в абсолютно различных областях, в том числе торговой, а также в гуманитарной и научно-технической сферах», — подчеркивал дипломат. Он также пояснял, что договор об экстрадиции готовился и обсуждался сторонами на протяжении многих лет.