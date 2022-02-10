Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом

В конце декабря 2021 г. посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщал, что запланировано подписание целого ряда двусторонних документов. «Это самые разные двусторонние соглашения в абсолютно различных областях, в том числе торговой, а также в гуманитарной и научно-технической сферах», — подчеркивал дипломат. Он также пояснял, что договор об экстрадиции готовился и обсуждался сторонами на протяжении многих лет.