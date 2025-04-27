В Кремле пообещали огласить список зарубежных гостей на праздновании 9 мая

На парад Победы в Москву, как стало известно ранее, приедут более 20 глав государств и правительств. Песков отмечал, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы. Ожидается, что 9 мая российскую столицу посетят президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Абхазии Бадра Гунба и др.