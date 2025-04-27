Путин на следующей неделе встретится с Лукашенко
На следующей неделе ожидаются переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Путин и Лукашенко на неделе проведут новую встречу. Страны продолжают строительство Союзного государства», – сказал Зарубин.
Российский президент в ближайшие дни также примет участие в просветительском марафоне российского общества «Знание», который приурочен к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналист.
13 марта в Кремле прошли переговоры Путина и Лукашенко. Главы государств обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Визит Лукашенко в Москву стал первой зарубежной поездкой президента Белоруссии после его переизбрания в январе 2025 г.