Путин на следующей неделе встретится с Лукашенко

13 марта в Кремле прошли переговоры Путина и Лукашенко. Главы государств обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Визит Лукашенко в Москву стал первой зарубежной поездкой президента Белоруссии после его переизбрания в январе 2025 г.