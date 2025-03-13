Путин и Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о безопасности

4 марта Белоруссия ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности. Согласно ему, выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, а также принятие ответных мер не только на случившиеся акты агрессии, но и на угрозы их совершения. В том числе это подразумевает «незамедлительное предоставление военной, военно-технической и другой помощи».