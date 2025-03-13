Путин и Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о безопасности
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве, передает корреспондент «Ведомостей».
4 марта Белоруссия ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности. Согласно ему, выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, а также принятие ответных мер не только на случившиеся акты агрессии, но и на угрозы их совершения. В том числе это подразумевает «незамедлительное предоставление военной, военно-технической и другой помощи».
Договор между странами был заключен 6 декабря 2024 г. в Минске. Согласно условиям, стороны обязуются предоставлять друг другу взаимную поддержку всеми способами, которые согласованы и соответствуют международному праву, в случае возникновения угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства. 28 февраля указанный договор ратифицировал президент Путин.
Визит Лукашенко в Москву стал первой зарубежной поездкой президента Белоруссии после его переизбрания. Кремль сообщал, что на предстоящей встрече с Путиным будут обсуждаться вопросы развития стратегического партнерства и проблемы международной повестки.