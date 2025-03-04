Белоруссия ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщается на сайте главы республики.
Документом закреплены взаимные гарантии в случае посягательств на безопасность двух стран, а также Союзного государства в целом.
Выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, а также принятие ответных мер не только на случившиеся акты агрессии, но и на угрозы их совершения. В том числе это подразумевает «незамедлительное предоставление военной, военно-технической и другой помощи».
Договор между странами был заключен 6 декабря 2024 г. в Минске. Согласно условиям, стороны обязуются предоставлять друг другу взаимную поддержку всеми способами, которые согласованы и соответствуют международному праву, в случае возникновения угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства. 28 февраля указанный договор ратифицировал президент России Владимир Путин.