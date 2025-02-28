Путин ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Текст документа уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
По договору Россия и Белоруссия обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами в случае возникновения угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства.
Данное соглашение было подписано 6 декабря 2024 г. в столице Белоруссии Минске президентами обеих стран. 26 февраля Совет Федерации ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. За это решение на заседании единогласно проголосовали все сенаторы.
Председатель СФ Валентина Матвиенко поясняла, что в нынешней геополитической ситуации этот договор имеет ключевое значение. А член комитета СФ по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров отмечал, что этот договор носит оборонительный характер, он не направлен против каких-либо стран и объединений.