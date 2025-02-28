Путин ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Председатель СФ Валентина Матвиенко поясняла, что в нынешней геополитической ситуации этот договор имеет ключевое значение. А член комитета СФ по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров отмечал, что этот договор носит оборонительный характер, он не направлен против каких-либо стран и объединений.