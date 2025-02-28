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Путин ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Текст документа уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

По договору Россия и Белоруссия обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами в случае возникновения угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства.

Данное соглашение было подписано 6 декабря 2024 г. в столице Белоруссии Минске президентами обеих стран. 26 февраля Совет Федерации ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. За это решение на заседании единогласно проголосовали все сенаторы.

Председатель СФ Валентина Матвиенко поясняла, что в нынешней геополитической ситуации этот договор имеет ключевое значение. А член комитета СФ по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров отмечал, что этот договор носит оборонительный характер, он не направлен против каких-либо стран и объединений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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