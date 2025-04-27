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В посольстве России в Уругвае произошел пожар

Ведомости

Возгорание произошло в здании российского посольства в Уругвае, передает местный телеканал Telenoche.

Столб дыма начал подниматься из воздуховода в здании посольства в столице страны Монтевидео. Пожарным пришлось использовали болгарки чтобы разрезать защитных прутьев при тушении пожара.

О пострадавших не сообщается. МИД России не комментировал сообщения о пожаре.

В начале февраля 2022 г. пожар произошел в здании российского посольства в Маниле на Филиппинах. Как сообщали в МИД РФ, тогда жертв и пострадавших не было, сотрудники и члены их семей были эвакуированы.

В апреле того же года автомобиль протаранил забор российского посольства в Румынии. Сообщалось, что после столкновения дежуривший у посольства жандарм потребовал от водителя покинуть авто, но он отказался. После этого началось возгорание, водитель скончался на месте. Это произошло после начала Россией боевых действий на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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