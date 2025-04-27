В посольстве России в Уругвае произошел пожар
Возгорание произошло в здании российского посольства в Уругвае, передает местный телеканал Telenoche.
Столб дыма начал подниматься из воздуховода в здании посольства в столице страны Монтевидео. Пожарным пришлось использовали болгарки чтобы разрезать защитных прутьев при тушении пожара.
О пострадавших не сообщается. МИД России не комментировал сообщения о пожаре.
В начале февраля 2022 г. пожар произошел в здании российского посольства в Маниле на Филиппинах. Как сообщали в МИД РФ, тогда жертв и пострадавших не было, сотрудники и члены их семей были эвакуированы.
В апреле того же года автомобиль протаранил забор российского посольства в Румынии. Сообщалось, что после столкновения дежуривший у посольства жандарм потребовал от водителя покинуть авто, но он отказался. После этого началось возгорание, водитель скончался на месте. Это произошло после начала Россией боевых действий на Украине.