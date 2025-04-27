В посольстве России в Уругвае произошел пожар

В апреле того же года автомобиль протаранил забор российского посольства в Румынии. Сообщалось, что после столкновения дежуривший у посольства жандарм потребовал от водителя покинуть авто, но он отказался. После этого началось возгорание, водитель скончался на месте. Это произошло после начала Россией боевых действий на Украине.