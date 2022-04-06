Автомобиль протаранил ограждение вокруг российского посольства в Румынии

После столкновения дежуривший у посольства жандарм якобы потребовал, чтобы водитель вышел из машины. Тот отказался и что-то выкрикнул, после чего началось возгорание. Огонь был потушен, но водитель скончался на месте. Пассажиров в салоне автомобиля не было.