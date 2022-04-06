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Автомобиль протаранил ограждение вокруг российского посольства в Румынии

Ведомости

Автомобиль протаранил забор российского посольства в Румынии, передает телеканал Digi 24. Отмечается, что автомобиль двигался с такой высокой скоростью, что смог прорвать ограждение, установленное в последние недели из-за митингов против военной операции на Украине.

После столкновения дежуривший у посольства жандарм якобы потребовал, чтобы водитель вышел из машины. Тот отказался и что-то выкрикнул, после чего началось возгорание. Огонь был потушен, но водитель скончался на месте. Пассажиров в салоне автомобиля не было.

На месте происшествия работают судмедэксперты. Близкие к следствию источники Digi 24 утверждают, что это был преднамеренный поступок.

По данным телеканала, за рулем автомобиля находился Богдан Дрэгич, глава ассоциации ANTR, которая занимается защитой прав отцов на детей при разводе. Дрэгич обвинялся в сексуальном насилии над своей падчерицей и накануне был приговорен к 15 годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Накануне Бухарест принял решение выслать 10 российских дипломатов. В МИД Румынии заявили, что они нарушали положения Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных