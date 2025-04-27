ВМС Индии на фоне обострения отношений с Пакистаном провели ракетные испытания

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, в результате которого при нападении на туристов погибли 26 человек. Атаку 22 апреля, как сообщалось, организовали боевиками из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». В Пакистане отвергли обвинения в причастности к нападению. 25 апреля индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов в стране.