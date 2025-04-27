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ВМС Индии на фоне обострения отношений с Пакистаном провели ракетные испытания

Ведомости

Корабли военно-морских сил (ВМС) Индии провели успешные испытания ракет на фоне растущей напряженности с Пакистаном, пишет Bloomberg.

Страны, как отмечает агентство, часто проводят испытательные запуски ракет, чтобы «послать сигнал противникам и продемонстрировать свои возможности».

«Корабли ВМС Индии провели успешные многократные противокорабельные стрельбы, чтобы повторно подтвердить и продемонстрировать готовность платформ, систем и экипажа к дальнему высокоточному наступательному удару», – говорится в сообщении ВМС страны в X.

Там подчеркнули, что ВМС Индии готовы к бою и будут защищать морские интересы страны «в любое время и в любом месте».

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, в результате которого при нападении на туристов погибли 26 человек. Атаку 22 апреля, как сообщалось, организовали боевиками из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». В Пакистане отвергли обвинения в причастности к нападению. 25 апреля индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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