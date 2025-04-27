ВМС Индии на фоне обострения отношений с Пакистаном провели ракетные испытания
Корабли военно-морских сил (ВМС) Индии провели успешные испытания ракет на фоне растущей напряженности с Пакистаном, пишет Bloomberg.
Страны, как отмечает агентство, часто проводят испытательные запуски ракет, чтобы «послать сигнал противникам и продемонстрировать свои возможности».
«Корабли ВМС Индии провели успешные многократные противокорабельные стрельбы, чтобы повторно подтвердить и продемонстрировать готовность платформ, систем и экипажа к дальнему высокоточному наступательному удару», – говорится в сообщении ВМС страны в X.
Там подчеркнули, что ВМС Индии готовы к бою и будут защищать морские интересы страны «в любое время и в любом месте».
Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, в результате которого при нападении на туристов погибли 26 человек. Атаку 22 апреля, как сообщалось, организовали боевиками из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». В Пакистане отвергли обвинения в причастности к нападению. 25 апреля индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов в стране.