Индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов
Пакистанские террористы могут совершить новые теракты на территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает News 18 со ссылкой на источники в разведке Индии.
Целью атаки могут стать туристы и сотрудники полиции в округах Сринагар и Гандербал. Утверждается, что содействие в теракте может оказать межведомственная разведка Пакистана (ISI).
Также возможна атака на железнодорожную инфраструктуру и персонал. Телеканал напоминает, что в середине апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл железнодорожный мост Ченаб на территории долины.
22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел крупный теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.
Инцидент обострил отношения Индии и Пакистана. 24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Нью-Дели обвинил Исламабад в нарушении условий соглашения, в том числе в отказе от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма.