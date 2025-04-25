Индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов

Инцидент обострил отношения Индии и Пакистана. 24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Нью-Дели обвинил Исламабад в нарушении условий соглашения, в том числе в отказе от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма.