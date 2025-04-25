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Индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов

Ведомости

Пакистанские террористы могут совершить новые теракты на территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает News 18 со ссылкой на источники в разведке Индии.

Целью атаки могут стать туристы и сотрудники полиции в округах Сринагар и Гандербал. Утверждается, что содействие в теракте может оказать межведомственная разведка Пакистана (ISI).

Также возможна атака на железнодорожную инфраструктуру и персонал. Телеканал напоминает, что в середине апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл железнодорожный мост Ченаб на территории долины.

22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел крупный теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.

Инцидент обострил отношения Индии и Пакистана. 24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Нью-Дели обвинил Исламабад в нарушении условий соглашения, в том числе в отказе от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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