Индия приостановила действие договора о водах Инда с Пакистаном

Решение было принято по итогам заседания комитета по безопасности кабинета министров (CCS), прошедшего под председательством премьер-министра Нарендры Моди. Власти Индии обвинили Пакистан в нарушении условий соглашения, в том числе в отказе от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма, что, по их мнению, препятствует безопасному выполнению положений договора.