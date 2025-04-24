Индия приостановила действие договора о водах Инда с Пакистаном
Правительство Индии официально объявило о приостановке действия Договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Об этом сообщает агентство ANI News.
Решение было принято по итогам заседания комитета по безопасности кабинета министров (CCS), прошедшего под председательством премьер-министра Нарендры Моди. Власти Индии обвинили Пакистан в нарушении условий соглашения, в том числе в отказе от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма, что, по их мнению, препятствует безопасному выполнению положений договора.
До этого Пакистан отверг заявление Индии о приостановке действия договора по водам Инда и пообещал, что будет расценивать любую попытку остановить поток воды в качестве акта войны.
Индия также рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня с Пакистаном, заключенного в феврале 2021 г. Причиной может стать несоблюдение Исламабадом своих обязательств по контролю за трансграничной активностью боевиков.
22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.