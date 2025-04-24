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Индия приостановила действие договора о водах Инда с Пакистаном

Ведомости

Правительство Индии официально объявило о приостановке действия Договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Об этом сообщает агентство ANI News.

Решение было принято по итогам заседания комитета по безопасности кабинета министров (CCS), прошедшего под председательством премьер-министра Нарендры Моди. Власти Индии обвинили Пакистан в нарушении условий соглашения, в том числе в отказе от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма, что, по их мнению, препятствует безопасному выполнению положений договора.

До этого Пакистан отверг заявление Индии о приостановке действия договора по водам Инда и пообещал, что будет расценивать любую попытку остановить поток воды в качестве акта войны. 

Индия также рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня с Пакистаном, заключенного в феврале 2021 г. Причиной может стать несоблюдение Исламабадом своих обязательств по контролю за трансграничной активностью боевиков.

22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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