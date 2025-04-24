Пакистан пригрозил Индии войной из-за приостановки договора по водам Инда

Договор о водах Инда был подписан Индией и Пакистаном в 1960 г. при посредничестве Всемирного банка. Согласно документу, индийской стороне было предоставлено исключительное право пользования водами всех восточных рек и их притоков до мест, в которых они переходят на территорию соседней страны. Пакистан, в свою очередь, получил исключительное право пользования водами западных рек, а также однократную денежную компенсацию за потерю воды из восточных рек. Обе страны согласились обмениваться данными и сотрудничать по различным вопросам, связанным с договором. Для этих целей была создана Постоянная комиссия по Инду.