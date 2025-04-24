Пакистан пригрозил Индии войной из-за приостановки договора по водам Инда
Пакистан отверг заявление Индии о приостановке действия договора по водам Инда и будет расценивать любую попытку остановить поток воды в качестве акта войны. Об этом говорится в релизе секретариата премьер-министра страны Шахбаза Шарифа, передает ТАСС.
В документе говорится, что вода является критическим ресурсом для Пакистана, жизненно важным для его населения. Доступ к ней будет отстаиваться любой ценой.
Кроме того, пакистанская сторона выразила обеспокоенность гибелью туристов во время теракта в индийском городе Пахалгам. Но вместе с тем Пакистан считает реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.
Договор о водах Инда был подписан Индией и Пакистаном в 1960 г. при посредничестве Всемирного банка. Согласно документу, индийской стороне было предоставлено исключительное право пользования водами всех восточных рек и их притоков до мест, в которых они переходят на территорию соседней страны. Пакистан, в свою очередь, получил исключительное право пользования водами западных рек, а также однократную денежную компенсацию за потерю воды из восточных рек. Обе страны согласились обмениваться данными и сотрудничать по различным вопросам, связанным с договором. Для этих целей была создана Постоянная комиссия по Инду.
22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.
Советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели объявлены персонами нон грата. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Корме того, Индия в течение 48 часов вышлет всех граждан Пакистана, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Пакистанцам будет запрещено въезжать в Индию. Контрольно-пропускной пункт Аттари между странами также будет закрыт.