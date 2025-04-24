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Пакистан пригрозил Индии войной из-за приостановки договора по водам Инда

Ведомости

Пакистан отверг заявление Индии о приостановке действия договора по водам Инда и будет расценивать любую попытку остановить поток воды в качестве акта войны. Об этом говорится в релизе секретариата премьер-министра страны Шахбаза Шарифа, передает ТАСС.

В документе говорится, что вода является критическим ресурсом для Пакистана, жизненно важным для его населения. Доступ к ней будет отстаиваться любой ценой. 

Кроме того, пакистанская сторона выразила обеспокоенность гибелью туристов во время теракта в индийском городе Пахалгам. Но вместе с тем Пакистан считает реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.

Договор о водах Инда был подписан Индией и Пакистаном в 1960 г. при посредничестве Всемирного банка. Согласно документу, индийской стороне было предоставлено исключительное право пользования водами всех восточных рек и их притоков до мест, в которых они переходят на территорию соседней страны. Пакистан, в свою очередь, получил исключительное право пользования водами западных рек, а также однократную денежную компенсацию за потерю воды из восточных рек. Обе страны согласились обмениваться данными и сотрудничать по различным вопросам, связанным с договором. Для этих целей была создана Постоянная комиссия по Инду.

22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.

Советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели объявлены персонами нон грата. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Корме того, Индия в течение 48 часов вышлет всех граждан Пакистана, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Пакистанцам будет запрещено въезжать в Индию. Контрольно-пропускной пункт Аттари между странами также будет закрыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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