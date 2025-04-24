СМИ: Индия нашла доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту
Сотрудники правоохранительных органов Индии нашли доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту в городе Пахалгам региона Кашмир. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.
По информации газеты, данные индийской разведки свидетельствуют о «скоординированном заговоре» для отправки в Индию хорошо обученных террористов. Собеседник Hindustan Times подчеркнул, что совершенная атака может предполагать использование террористами разведданных о передвижениях индийских сил безопасности.
Кроме того, установлены личности пяти нападавших. Среди них трое граждан Пакистана, остальные – жители Джамму и Кашмира.
По предварительным данным следствия, террористы, участвовавшие в нападении, просили мирных жителей доказать свою религиозную принадлежность, прочитав исламские молитвы или продемонстрировав физические признаки, такие как обрезание. Все, кто отказались выполнять требования, были убиты.
22 апреля в индийском городе Пахалгам произошел теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.
Советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели были объявлены персонами нон грата. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Индия в течение 48 часов также вышлет всех граждан Пакистана, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Пакистанцам будет запрещено въезжать в Индию. Контрольно-пропускной пункт Аттари между странами будет закрыт.