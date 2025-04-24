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СМИ: Индия нашла доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов Индии нашли доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту в городе Пахалгам региона Кашмир. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.

По информации газеты, данные индийской разведки свидетельствуют о «скоординированном заговоре» для отправки в Индию хорошо обученных террористов. Собеседник Hindustan Times подчеркнул, что совершенная атака может предполагать использование террористами разведданных о передвижениях индийских сил безопасности.

Кроме того, установлены личности пяти нападавших. Среди них трое граждан Пакистана, остальные – жители Джамму и Кашмира.

По предварительным данным следствия, террористы, участвовавшие в нападении, просили мирных жителей доказать свою религиозную принадлежность, прочитав исламские молитвы или продемонстрировав физические признаки, такие как обрезание. Все, кто отказались выполнять требования, были убиты.

22 апреля в индийском городе Пахалгам произошел теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.

Советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели были объявлены персонами нон грата. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Индия в течение 48 часов также вышлет всех граждан Пакистана, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Пакистанцам будет запрещено въезжать в Индию. Контрольно-пропускной пункт Аттари между странами будет закрыт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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