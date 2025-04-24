СМИ: Индия нашла доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту

Советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели были объявлены персонами нон грата. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Индия в течение 48 часов также вышлет всех граждан Пакистана, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Пакистанцам будет запрещено въезжать в Индию. Контрольно-пропускной пункт Аттари между странами будет закрыт.