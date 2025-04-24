NYT: между Индией и Пакистаном может возникнуть новый конфликт

Правительство Пакистана заявляет, что не заинтересовано в эскалации конфликта, а также отрицает свою причастность к инциденту в Кашмире и «обвиняет Индию в попытке отвлечь внимание от пробелов в области безопасности в беспокойном регионе». При этом индийские официальные лица намекают на возможность военных ударов, а «телеканалы заполнены аналитиками в области обороны», которые предупреждают о непредсказуемых последствиях в случае усиления военных действий между соседними странами, обладающими ядерным оружием, пишет The New York Times.