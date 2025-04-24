NYT: между Индией и Пакистаном может возникнуть новый конфликт
После вооруженного нападения в Кашмире, жертвами которого стали 26 человек, между Индией и Пакистаном может начаться новый конфликт. К такому выводу пришла газета The New York Times.
Правительство Пакистана заявляет, что не заинтересовано в эскалации конфликта, а также отрицает свою причастность к инциденту в Кашмире и «обвиняет Индию в попытке отвлечь внимание от пробелов в области безопасности в беспокойном регионе». При этом индийские официальные лица намекают на возможность военных ударов, а «телеканалы заполнены аналитиками в области обороны», которые предупреждают о непредсказуемых последствиях в случае усиления военных действий между соседними странами, обладающими ядерным оружием, пишет The New York Times.
По мнению пакистанского аналитика Сайеда Мухаммеда Али, индийская эскалация будет в больших масштабах, чем в феврале 2019 г. (тогда погибли десятки сотрудников индийских служб безопасности). Он считает, что страна использовала нападение для налаживания связей с США и смягчения позиции президента США Дональда Трампа в вопросе введения пошлин.
22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек. После теракта Индия заявила о том, что вышлет всех граждан Пакистана, въехавших по безвизовой системе в течение 48 часов.