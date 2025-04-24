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NYT: между Индией и Пакистаном может возникнуть новый конфликт

Ведомости

После вооруженного нападения в Кашмире, жертвами которого стали 26 человек, между Индией и Пакистаном может начаться новый конфликт. К такому выводу пришла газета The New York Times.

Правительство Пакистана заявляет, что не заинтересовано в эскалации конфликта, а также отрицает свою причастность к инциденту в Кашмире и «обвиняет Индию в попытке отвлечь внимание от пробелов в области безопасности в беспокойном регионе». При этом индийские официальные лица намекают на возможность военных ударов, а «телеканалы заполнены аналитиками в области обороны», которые предупреждают о непредсказуемых последствиях в случае усиления военных действий между соседними странами, обладающими ядерным оружием, пишет The New York Times.

По мнению пакистанского аналитика Сайеда Мухаммеда Али, индийская эскалация будет в больших масштабах, чем в феврале 2019 г. (тогда погибли десятки сотрудников индийских служб безопасности). Он считает, что страна использовала нападение для налаживания связей с США и смягчения позиции президента США Дональда Трампа в вопросе введения пошлин.

22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек. После теракта Индия заявила о том, что вышлет всех граждан Пакистана, въехавших по безвизовой системе в течение 48 часов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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