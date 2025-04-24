Индия может отказаться от соглашения о прекращении огня с Пакистаном

В Нью-Дели считают, что недавний теракт в Пахалгаме, где погибли 26 человек, стал очередным свидетельством неспособности Пакистана ликвидировать террористическую инфраструктуру. Источники подчеркивают, что Индия готова к возможным последствиям и считает своим правом защищать границы и граждан. Окончательное решение может быть принято в ближайшее время.