Индия может отказаться от соглашения о прекращении огня с Пакистаном
Индия рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня с Пакистаном, заключенного в феврале 2021 г. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники. Причиной может стать несоблюдение Исламабадом своих обязательств по контролю за трансграничной активностью боевиков.
По информации источников, власти Индии недовольны тем, что Пакистан продолжает допускать проникновение террористических группировок в Джамму и Кашмир, несмотря на данные ранее обещания. По мнению Индии, террористические группировки получают поддержку со стороны пакистанских спецслужб.
В Нью-Дели считают, что недавний теракт в Пахалгаме, где погибли 26 человек, стал очередным свидетельством неспособности Пакистана ликвидировать террористическую инфраструктуру. Источники подчеркивают, что Индия готова к возможным последствиям и считает своим правом защищать границы и граждан. Окончательное решение может быть принято в ближайшее время.
22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран.
Ранее Пакистан отверг заявление Индии о приостановке действия договора по водам Инда, Исламабад будет расценивать любую попытку остановить поток воды в качестве акта войны.