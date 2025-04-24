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Индия может отказаться от соглашения о прекращении огня с Пакистаном

Ведомости

Индия рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня с Пакистаном, заключенного в феврале 2021 г. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники. Причиной может стать несоблюдение Исламабадом своих обязательств по контролю за трансграничной активностью боевиков.

По информации источников, власти Индии недовольны тем, что Пакистан продолжает допускать проникновение террористических группировок в Джамму и Кашмир, несмотря на данные ранее обещания. По мнению Индии, террористические группировки получают поддержку со стороны пакистанских спецслужб.

В Нью-Дели считают, что недавний теракт в Пахалгаме, где погибли 26 человек, стал очередным свидетельством неспособности Пакистана ликвидировать террористическую инфраструктуру. Источники подчеркивают, что Индия готова к возможным последствиям и считает своим правом защищать границы и граждан. Окончательное решение может быть принято в ближайшее время.

22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран.

Ранее Пакистан отверг заявление Индии о приостановке действия договора по водам Инда, Исламабад будет расценивать любую попытку остановить поток воды в качестве акта войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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