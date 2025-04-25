Отношения ядерных Индии и Пакистана резко накаляются после теракта в Кашмире

Две ядерные страны Южной Азии, Индия и Пакистан, стремительно повышают градус противостояния. Отправной точкой стал теракт на территории Джамму и Кашмир (принадлежность Индии оспаривается Пакистаном), в результате которого погибли 26 человек. 22 апреля боевики из группировки «Кашмир сопротивления» (связана с более известной запрещенной в России «Лашкар-е-Тайба») открыли огонь по туристам в популярном городе Пахалгам. По данным Hindustan Times, трое из пятерых подозреваемых – пакистанцы.