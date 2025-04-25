Отношения ядерных Индии и Пакистана резко накаляются после теракта в Кашмире

Отношения ядерных Индии и Пакистана резко накаляются после теракта в КашмиреНью-Дели может прибегнуть и к использованию военных мер
Две ядерные страны Южной Азии, Индия и Пакистан, стремительно повышают градус противостояния. Отправной точкой стал теракт на территории Джамму и Кашмир (принадлежность Индии оспаривается Пакистаном), в результате которого погибли 26 человек. 22 апреля боевики из группировки «Кашмир сопротивления» (связана с более известной запрещенной в России «Лашкар-е-Тайба») открыли огонь по туристам в популярном городе Пахалгам. По данным Hindustan Times, трое из пятерых подозреваемых – пакистанцы.
Исламабад обвинения отвергает и выступает в ответ со своими обвинениями. Тем не менее 24 апреля МИД Индии заявил о решении немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана и аннулировать с 27 апреля выданные ранее документы. В Кашмире проходит полицейская спецоперация, в ее рамках задержано около 1500 человек.
А до того 24 апреля в комитете национальной безопасности Пакистана прошло заседание под председательством премьер-министра Шахбаза Шарифа. Исламабад «оставляет за собой право приостановить действие всех двусторонних соглашений с Индией», пока она «не прекратит подстрекательство к терроризму на территории Пакистана и транснациональные убийства», передает портал The Dawn.
Более того, Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских самолетов и приостановил всю торговлю с этой страной. Их товарооборот составляет незначительные $2 млрд из-за введенных Нью-Дели пошлин в 200% после обострения отношений в 2019 г.
Исламабад также выразил протест в связи с решением Индии приостановить действие договора 1960 г. о водах крупнейшей артерии региона – реки Инд. Власти Пакистана указали, что документ не содержит норм об односторонней приостановке, а вода – жизненно важный интерес для 240-миллионной страны: «Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану <...> будет рассматриваться как акт войны».
По этому договору Нью-Дели принадлежит исключительная возможность пользоваться водой трех рек системы Инда, напоминает руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Но при этом Пакистану оставлялось право пользоваться водами трех других рек. Основной водозабор осуществляет именно он, и от этих вод зависит устойчивость значительной части пакистанской экономики, как и выживание сельского хозяйства.
Индия же не имеет физической возможности заблокировать все истоки рек, но в теории может создать новые ирригационные системы, увеличив забор воды. Такие меры требуют большого количества денег, а Пакистан ощутит на себе какие-либо последствия этой программы только через 6–7 лет, говорит Куприянов.
Кроме того, Пакистан закрыл пограничный пункт «Вагах», аннулировал все визы индийцам, признал персонами нон грата индийских военных советников при дипведомствах, а также сократил общую численность сотрудников в верховном комиссариате (диппредставительство уровнем ниже посольства) Индии до 30 человек. Эти меры стали зеркальным ответом на соответствующее решение властей Индии 23 апреля.
Премьер Индии Нарендра Моди после новости о происшествии прервал свой визит в Саудовскую Аравию. И в то же время в Индии находился с визитом вице-президент США Джеймс Вэнс вместе со своей женой Ушу, имеющей индийские корни.
В феврале 2019 г. теракт в другом кашмирском городе – Пулваме уже ставил Индию и Пакистан на грань взрывоопасного конфликта. Тогда страны устроили воздушный бой, в ходе которого Индия официально потеряла истребитель МиГ-21, а также разбомбила лагерь террористов рядом с границей.
Исключать полностью силовой сценарий развития событий нельзя, но он, скорее, маловероятен, говорит доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. Развитие конфликта сдерживается наличием у обеих стран ядерного оружия – по ядерным боеголовкам между Индией и Пакистаном сложился паритет, говорит он. Возможны отдельные акции возмездия, но стоит учитывать, что ответственность за произошедшее взял на себя негосударственный актор.
Для Нью-Дели довольно неприятно с экономической точки зрения именно закрытие воздушного пространства Пакистана, так как практически все международные рейсы в Европу и США из Индии и обратно проходят над его территорией, говорит Куприянов. Скорее всего, сейчас начнется кратковременный хаос в индийских аэропортах, допускает он.