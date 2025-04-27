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В Госдуму внесут проект о запрете отказа депутатам в предоставлении информации

Ведомости

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий отказывать депутатам и сенаторам в предоставлении информации, необходимой для выполнения их полномочий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

«В День российского парламентаризма вносим законопроект, наделяющий не просто Госдуму и Совет Федерации, а именно депутатов, сенаторов и аудиторов Счетной палаты (главный орган парламентского контроля) субъектностью в плане получения нужной информации», – написал парламентарий.

В опубликованной депутатом пояснительной записке к проекту сказано, что инициатива предполагает внесение изменений в ст. 287 «Отказ в предоставлении информации Федеральному собранию РФ или Счетной палате РФ». Статья будет дополнена перечнем лиц, которым не может быть отказано в представлении информации в рамках их полномочий. Отказ, как отмечается в пояснительной записке, затрудняет работу депутатов, сенаторов и аудиторов и «препятствует выполнению законотворческой и контрольной функций». Депутатские запросы часто касаются защиты прав граждан, и обязательное предоставление информации позволит быстрее реагировать на проблемы и снижать «коррупционные проявления и злоупотребления».

Верховный суд поддержал инициативу, добавил Нилов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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