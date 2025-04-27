В Госдуму внесут проект о запрете отказа депутатам в предоставлении информации

В опубликованной депутатом пояснительной записке к проекту сказано, что инициатива предполагает внесение изменений в ст. 287 «Отказ в предоставлении информации Федеральному собранию РФ или Счетной палате РФ». Статья будет дополнена перечнем лиц, которым не может быть отказано в представлении информации в рамках их полномочий. Отказ, как отмечается в пояснительной записке, затрудняет работу депутатов, сенаторов и аудиторов и «препятствует выполнению законотворческой и контрольной функций». Депутатские запросы часто касаются защиты прав граждан, и обязательное предоставление информации позволит быстрее реагировать на проблемы и снижать «коррупционные проявления и злоупотребления».