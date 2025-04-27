В Госдуму внесут проект о запрете отказа депутатам в предоставлении информации
В Госдуму внесут законопроект, запрещающий отказывать депутатам и сенаторам в предоставлении информации, необходимой для выполнения их полномочий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).
«В День российского парламентаризма вносим законопроект, наделяющий не просто Госдуму и Совет Федерации, а именно депутатов, сенаторов и аудиторов Счетной палаты (главный орган парламентского контроля) субъектностью в плане получения нужной информации», – написал парламентарий.
В опубликованной депутатом пояснительной записке к проекту сказано, что инициатива предполагает внесение изменений в ст. 287 «Отказ в предоставлении информации Федеральному собранию РФ или Счетной палате РФ». Статья будет дополнена перечнем лиц, которым не может быть отказано в представлении информации в рамках их полномочий. Отказ, как отмечается в пояснительной записке, затрудняет работу депутатов, сенаторов и аудиторов и «препятствует выполнению законотворческой и контрольной функций». Депутатские запросы часто касаются защиты прав граждан, и обязательное предоставление информации позволит быстрее реагировать на проблемы и снижать «коррупционные проявления и злоупотребления».
Верховный суд поддержал инициативу, добавил Нилов.