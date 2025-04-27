Иран объявил 28 апреля днем траура по погибшим при взрыве в порту

Она выразила соболезнования семьям погибших и объявила о проведении специального расследования в связи с инцидентом. Причина взрыва, который разрушил несколько зданий и уничтожил автомобили, все еще не установлена, отмечает IRNA. На следующий день после трагедии в Бендер-Аббас прибыл президент республики Масуд Пезешкиан.