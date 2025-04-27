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Иран объявил 28 апреля днем траура по погибшим при взрыве в порту

Ведомости

Правительство Ирана объявило понедельник, 28 апреля, днем ​​национального траура в связи гибелью людей в результате взрыва в порту в Бендер-Аббасе, сообщает IRNA.

«После прискорбного инцидента в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе 14-е правительство объявило завтрашний день днем траура по всей стране», – приводит агентство заявление представителя правительства Фатеме Мохаджерани.

Она выразила соболезнования семьям погибших и объявила о проведении специального расследования в связи с инцидентом. Причина взрыва, который разрушил несколько зданий и уничтожил автомобили, все еще не установлена, отмечает IRNA. На следующий день после трагедии в Бендер-Аббас прибыл президент республики Масуд Пезешкиан.

Власти провинции Хормозган опубликовали видео, на котором запечатлены первые мгновения пожара перед мощным взрывом, передает ISNA. По данным агентства, пожар вспыхнул на месте хранения контейнеров, а затем последовал «катастрофический взрыв». 80% пожара потушили, ликвидировать возгорание планируется до вечера 27 апреля. По последним данным, число погибших в результате взрыва выросло до 25, еще сотни человек получили ранения. 

Assosiated Press ранее сообщило, что в марте порт принял партию «ракетного топлива на основе перхлората натрия». Предполагалось, что его будут использовать для пополнения ракетных запасов Ирана.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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