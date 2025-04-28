Газета
Телеграм
/ Политика

Кабмин подготовил меры по борьбе с нелегальной занятостью

Ведомости

Правительство России подготовило 18 федеральных и региональных мер по противодействию нелегальной занятости в стране. План мероприятий рассчитан на период 2025–2027 гг., пишет РБК со ссылкой на проект распоряжения, разработанный Минтрудом.

Предлагаемые шаги, в частности, касаются сведений о рынке труда, включая информацию о трудоспособных гражданах, не имеющих официальной работы. До 15 июля 2025 г. Роструд должен проанализировать численность таких россиян с оценкой их половозрастной структуры. На основе результатов исследования Минтруд и подведомственные организации сформируют «комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста». План направят в аппарат правительства до 1 марта 2026 г.

Меры также направлены на усиление практической роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и профилактику нарушений трудового законодательства. Речь, в том числе, о подмене трудовых отношений гражданско-правовыми. По данным агентства, документ уже согласован с заинтересованными ведомствами и одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

10 июля 2024 г. президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%. По его словам, на тот момент в стране было 74,1 млн работающих граждан, в то время как в 2023 г. – 73,4 млн. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков тогда говорил, что среди молодежи безработица пока выше, чем в среднем по работающим гражданам. При этом сам показатель безработицы значительно снизился за последние годы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных