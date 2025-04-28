Кабмин подготовил меры по борьбе с нелегальной занятостью
Предлагаемые шаги, в частности, касаются сведений о рынке труда, включая информацию о трудоспособных гражданах, не имеющих официальной работы. До 15 июля 2025 г. Роструд должен проанализировать численность таких россиян с оценкой их половозрастной структуры. На основе результатов исследования Минтруд и подведомственные организации сформируют «комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста». План направят в аппарат правительства до 1 марта 2026 г.
Меры также направлены на усиление практической роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и профилактику нарушений трудового законодательства. Речь, в том числе, о подмене трудовых отношений гражданско-правовыми. По данным агентства, документ уже согласован с заинтересованными ведомствами и одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
10 июля 2024 г. президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%. По его словам, на тот момент в стране было 74,1 млн работающих граждан, в то время как в 2023 г. – 73,4 млн. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков тогда говорил, что среди молодежи безработица пока выше, чем в среднем по работающим гражданам. При этом сам показатель безработицы значительно снизился за последние годы.