Кабмин подготовил меры по борьбе с нелегальной занятостью

10 июля 2024 г. президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%. По его словам, на тот момент в стране было 74,1 млн работающих граждан, в то время как в 2023 г. – 73,4 млн. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков тогда говорил, что среди молодежи безработица пока выше, чем в среднем по работающим гражданам. При этом сам показатель безработицы значительно снизился за последние годы.