Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

14 июня председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что дефицит кадров, который наблюдается в торговле, стал самым сильным за последние 20 лет. По его словам, число вакансий в продуктовых сетях выросло почти на 60% с 2022 г. В сегменте магазинов непродовольственных товаров, одежды и обуви нехватка кадров увеличилась более чем на 50%, а на рынке бытовой техники и электроники – более чем на 40%. В то же время количество поданных резюме выросло меньше чем на 5%.