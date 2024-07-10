Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в РоссииСостояние рынка труда было затронуто в ходе совещания президента с правительством
Безработица в РФ находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«В прошлом году было 73,4 млн работающих, в этом году уже 74,1 млн работающих. Открыто более 2 млн вакансий, и безработица на рекордно исторически низком уровне – 2,6%», – заявил Путин.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков добавил, что безработица среди молодежи пока выше, чем в среднем по работающим гражданам, но сам показатель безработицы значительно снизился за последние годы.
Котяков также объяснил, что в мае число работающих россиян выросло до 74,1 млн человек. В ведомстве отмечают неравномерный рост спроса по профессиям. На данный момент министерство создает прогноз, который покажет, сколько специалистов и какой квалификации потребуется в конкретном регионе через год, через три и через пять лет. Прогноз поможет отрегулировать контрольные цифры приема учебных заведений с потребностями экономики в конкретных профессиях.
С 2025 г., напомнил Котяков, будет возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Бюджет СФР на трехлетний период уже формируют с учетом гарантий по индексации.
«Такие сотрудники сегодня зачастую обладают уникальными компетенциями, выступают наставниками для молодых сотрудников, ну и, конечно же, сами осуществляют существенный вклад, вносят в занятость», – отметил министр.
Еще одно решение для помощи в найме кадров с высоким уровнем квалификации – это софинансирование переезда сотрудников. Компании из приоритетных отраслей могут получать до 300 000 руб. на расходы при найме работника из другого региона.
Другое направление, по словам Котякова, связано со снижением структурной диспропорции – это переподготовка кадров, которые сегодня есть на рынке труда. Для этого развернуто бесплатное переобучение. Сегодня по 175 приоритетным программам учатся не только безработные, но и занятые граждане. В основном речь идет о коротких курсах, которые дают конкретные востребованные навыки.
В России продолжает фиксироваться рекордно низкая безработица. «Еще 15-20 лет назад был вопрос – как найти работу, а сейчас – как найти кадры», – говорил Путин в апреле. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее указывал на нехватку работников. К 2030 г. дефицит кадров может составить 2,4 млн человек, приводил он данные Минтруда.
14 июня председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что дефицит кадров, который наблюдается в торговле, стал самым сильным за последние 20 лет. По его словам, число вакансий в продуктовых сетях выросло почти на 60% с 2022 г. В сегменте магазинов непродовольственных товаров, одежды и обуви нехватка кадров увеличилась более чем на 50%, а на рынке бытовой техники и электроники – более чем на 40%. В то же время количество поданных резюме выросло меньше чем на 5%.