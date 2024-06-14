В АКОРТ назвали дефицит кадров в торговле самым сильным за 20 лет

По его словам, число вакансий в продуктовых сетях выросло почти на 60% с 2022 г. В сегменте магазинов непродовольственных товаров, одежды и обуви нехватка кадров увеличилась более чем на 50%, а на рынке бытовой техники и электроники – более чем на 40%. В то же время количество резюме выросло меньше чем на 5%.