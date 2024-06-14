В АКОРТ назвали дефицит кадров в торговле самым сильным за 20 лет
Дефицит кадров, который наблюдается в торговле, стал самым сильным за последние 20 лет. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью ТАСС.
«Пожалуй, самый сильный [дефицит кадров] за последние 20 лет», – сказал он, комментируя основные вызовы для российского ритейла.
По его словам, число вакансий в продуктовых сетях выросло почти на 60% с 2022 г. В сегменте магазинов непродовольственных товаров, одежды и обуви нехватка кадров увеличилась более чем на 50%, а на рынке бытовой техники и электроники – более чем на 40%. В то же время количество резюме выросло меньше чем на 5%.
Караваев отметил, что ритейлеры принимают меры, чтобы компенсировать дефицит персонала. В частности, они внедряют технологии автоматизации труда, но это помогает лишь частично, уточнил он. По оценке Караваева, высокий спрос на кадры в торговле сохранится в среднесрочной перспективе.
В России продолжает фиксироваться рекордно низкая безработица. В апреле показатель составил всего 2,6%, заявил президент России Владимир Путин. «Еще 15-20 лет назад был вопрос – как найти работу, а сейчас – как найти кадры», – отметил он. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также указывал на нехватку работников. К 2030 г. дефицит кадров может составить 2,4 млн человек, приводил он данные Минтруда.
19 апреля «Ведомости» писали, что власти прорабатывают новые меры для решения вопроса с дефицитом кадров. В частности, рассматриваются изменения регулирования, которые позволят задействовать резервы рынка труда и закрыть потребности в новых сотрудниках.