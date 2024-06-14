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В АКОРТ назвали дефицит кадров в торговле самым сильным за 20 лет

Ведомости

Дефицит кадров, который наблюдается в торговле, стал самым сильным за последние 20 лет. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью ТАСС.

«Пожалуй, самый сильный [дефицит кадров] за последние 20 лет», – сказал он, комментируя основные вызовы для российского ритейла.

По его словам, число вакансий в продуктовых сетях выросло почти на 60% с 2022 г. В сегменте магазинов непродовольственных товаров, одежды и обуви нехватка кадров увеличилась более чем на 50%, а на рынке бытовой техники и электроники – более чем на 40%. В то же время количество резюме выросло меньше чем на 5%.

Караваев отметил, что ритейлеры принимают меры, чтобы компенсировать дефицит персонала. В частности, они внедряют технологии автоматизации труда, но это помогает лишь частично, уточнил он. По оценке Караваева, высокий спрос на кадры в торговле сохранится в среднесрочной перспективе.

В России продолжает фиксироваться рекордно низкая безработица. В апреле показатель составил всего 2,6%, заявил президент России Владимир Путин. «Еще 15-20 лет назад был вопрос – как найти работу, а сейчас – как найти кадры», – отметил он. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также указывал на нехватку работников. К 2030 г. дефицит кадров может составить 2,4 млн человек, приводил он данные Минтруда.

19 апреля «Ведомости» писали, что власти прорабатывают новые меры для решения вопроса с дефицитом кадров. В частности, рассматриваются изменения регулирования, которые позволят задействовать резервы рынка труда и закрыть потребности в новых сотрудниках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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