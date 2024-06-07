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Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

Ведомости

В России рекордно низкая безработица – в апреле она составила всего 2,6%, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Еще 15-20 лет назад был вопрос – как найти работу, а сейчас – как найти кадры», – подчеркнул глава государства.

По его словам, значительно снизилась молодежная безработица. Работа учебных заведений будет оцениваться по востребованности их выпускников и росту зарплат. Экономике нужны и опытные, знающие специалисты, указал Путин.

Безработица в марте обновила очередной исторический рекорд и составила 2,7% после минимального уровня 2,8% в феврале. Безработными, по методологии МОТ, числились 2,1 млн граждан. В органах занятости на конец марта были зарегистрированы 400 000 россиян по всей стране.

В региональном разрезе наименьший уровень безработицы в марте был зарегистрирован в Москве – 1,1%, Амурской области и Красноярском крае – 1,3%, Нижегородской области – 1,4% и Санкт-Петербурге – 1,5%. Наибольший показатель – в Ингушетии (27,2%), Дагестане (11,9%) и Чечне (10,3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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