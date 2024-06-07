Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

Безработица в марте обновила очередной исторический рекорд и составила 2,7% после минимального уровня 2,8% в феврале. Безработными, по методологии МОТ, числились 2,1 млн граждан. В органах занятости на конец марта были зарегистрированы 400 000 россиян по всей стране.