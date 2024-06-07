Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
«Еще 15-20 лет назад был вопрос – как найти работу, а сейчас – как найти кадры», – подчеркнул глава государства.
По его словам, значительно снизилась молодежная безработица. Работа учебных заведений будет оцениваться по востребованности их выпускников и росту зарплат. Экономике нужны и опытные, знающие специалисты, указал Путин.
Безработица в марте обновила очередной исторический рекорд и составила 2,7% после минимального уровня 2,8% в феврале. Безработными, по методологии МОТ, числились 2,1 млн граждан. В органах занятости на конец марта были зарегистрированы 400 000 россиян по всей стране.
В региональном разрезе наименьший уровень безработицы в марте был зарегистрирован в Москве – 1,1%, Амурской области и Красноярском крае – 1,3%, Нижегородской области – 1,4% и Санкт-Петербурге – 1,5%. Наибольший показатель – в Ингушетии (27,2%), Дагестане (11,9%) и Чечне (10,3%).