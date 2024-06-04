Работать в органах государственной власти хотели бы 7% россиян

Портрет россиянина, который чаще всего интересуется работой в государственных бюджетных учреждениях, – женщина старше 45 лет с высшим образованием. Женщин больше интересует работа в сфере здравоохранения и образовании, а мужчин – в градостроительстве и инфраструктуре, чуть меньше в МЧС и Вооруженных силах.

Типичный портрет соискателя работы в органах госвласти тот же. Женщин больше интересует работа в органах судебной власти, а мужчин – в законодательной. В органах исполнительной власти хотели бы работать 45% мужчин и 55% женщин. Причем чаще о работе в органах судебной власти говорят молодые люди: 32% от 25 до 34 лет и 19% от 18 до 24 лет.