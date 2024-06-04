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Работать в органах государственной власти хотели бы 7% россиян

А 27% жителей России предпочли бы открыть собственное дело
Елена Мухаметшина
5% россиян «не хотели бы работать вовсе», а 7% готовы стать госслужащими/ Максим Стулов / Ведомости

Россияне назвали предпочтительные места работы. Более четверти – 27% респондентов хотели бы открыть собственное дело, 10% заинтересованы в работе в государственной бюджетной организации, по 9% хотели бы работать в российской коммерческой компании или коммерческой компании с госучастием, а еще 7% – в органах госвласти.

Об этом говорится в результатах исследования восприятия бренда работодателя «Талантист», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей» (РСВ), совместно с группой Ancor и холдингом «Ромир». «Ведомости» ознакомились с результатами исследования.

Еще 6% россиян хотели бы работать в семейном бизнесе, 4% – в иностранной коммерческой компании, 2% – в стартапе и по 1% – в НКО и волонтерстве. При этом 5% россиян ответили, что «не хотели бы работать вовсе».

Целью исследования была оценка привлекательности брендов работодателей крупнейших компаний среди потенциальных работников.

Как опрашивали

Онлайн-опрос проводился среди жителей 89 регионов, работающих в 13 отраслях (80% опрошенных – в коммерческом секторе, 20% – в государственном), с января по март 2024 г.

Те, кто больше всего заинтересован в работе в госсекторе, сейчас зарабатывают от 25 000 до 70 000 руб. в месяц. Основные критерии выбора работодателя, как среди тех, кто заинтересован в работе в госсекторе, так и в других сферах, совпадают: это хорошая зарплата, финансовая стабильность, гарантии долгосрочной занятости, «приятная рабочая атмосфера», баланс между работой и личной жизнью.

В целом к переменам в трудовой деятельности готова четверть опрошенных. Из тех, кто ищет работу в органах госвласти, таких 31%. Основными каналами поиска работы являются порталы вакансий, личные связи, поиск работы в интернете, государственные службы занятости и социальные сети. 35% респондентов отзывается о ситуации на рынке труда как о стабильной, 28% – тревожной, 19% – позитивной.

Портрет россиянина, который чаще всего интересуется работой в государственных бюджетных учреждениях, – женщина старше 45 лет с высшим образованием. Женщин больше интересует работа в сфере здравоохранения и образовании, а мужчин – в градостроительстве и инфраструктуре, чуть меньше в МЧС и Вооруженных силах. 
Типичный портрет соискателя работы в органах госвласти тот же. Женщин больше интересует работа в органах судебной власти, а мужчин – в законодательной. В органах исполнительной власти хотели бы работать 45% мужчин и 55% женщин. Причем чаще о работе в органах судебной власти говорят молодые люди: 32% от 25 до 34 лет и 19% от 18 до 24 лет.

«Если рассматривать нынешние данные в рамках всего рынка труда, то, конечно, это [желание работать в госсекторе] не очень высокий показатель. Сегодня он составляет лишь 7%. В большей степени соискатели рассматривают коммерческие структуры для работы и открытие собственного дела», – говорит первый заместитель гендиректора РСВ Алексей Агафонов. По его словам, учитывая рекордно низкую безработицу и борьбу работодателей за кадры, государству сложно конкурировать с коммерческим сектором: «В соответствии с российским законодательством к кандидатам на госслужбу предъявляют более высокие требования, а дальнейшая работа требует большой отдачи, терпения и преданности своему делу».

Что касается «типичного портрета» соискателя работы на госслужбе, то после 45 лет у женщин, согласно исследованию, снижается запрос на возможности карьерного роста и растет запрос на стабильность и гибкие условия труда. «В этом возрасте соискательницы уже четко оценивают возможности, которые дает работа в государственном секторе, это полная трудовая защищенность, в том числе и отпуск, больничные листы, и прочие факторы», – отмечает Агафонов. Но, к примеру, в конкурсе «Лидеры России» ситуация выглядит по-другому: в последнем сезоне 78% участниц были младше 45 лет, говорит он.

«Молодежи важно чувствовать себя частью чего-то большого (компании, организации), делающими важные (желательно в общечеловеческом масштабе или хотя бы в масштабе страны) дела, решающими сложные и амбициозные задачи и при этом страстно желающими, чтобы их труд был замечен и оценен. При этом вопреки стереотипам денег в топе мотиваторов нет. Они точно присутствуют при выборе места работы, но большая часть молодежи готова работать и за идею тоже», – говорит Агафонов.

Президент SuperJob Алексей Захаров не согласен с выводами исследования. По его мнению, для большинства стран одинакова ситуация – госслужба привлекательнее коммерческого сектора. В России государство является самым крупным работодателем, а в некоторых регионах «чуть ли не единственным», отмечает он. Согласно опросу 2021 г., который проводила компания SuperJob, чиновниками хотели стать 37% россиян.

Сейчас люди отдают предпочтение коммерческому сектору, поскольку там быстрее растут зарплаты, в госсекторе же индексация зарплат не превышает уровня инфляции, отмечает Сафонов: «Кроме того, в частном секторе больше карьерные перспективы. А это как раз то, что больше может привлекать молодых людей».

Общий объем занятости в органах госвласти – по меньшей мере 4 млн человек (из 76 млн работающих россиян), говорит проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, опрос все же не может дать цельной картины, поскольку «я хотел бы работать» не значит, что «я пойду работать». «В основном люди ориентируются при поиске работы на два фактора – стабильность занятости и уровень зарплаты. Зарплата сильно отличается в зависимости от уровня власти – самый низкий в муниципалитетах. И даже в федеральных исполнительных органах власти может быть существенный разрыв. Например, в министерствах и федеральных службах зарплата может отличаться на 50%», – говорит Сафонов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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