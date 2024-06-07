Чернышенко заявил о надвигающейся демографической яме

О запуске нового нацпроекта «Кадры» объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале 2024 г. Он позволит укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза, которые должны работать на общий результат. Путин обратился к руководителям предприятий, научных и медицинских центров, чтобы они включались в систему профориентации и приглашали к себе школьников, чтобы те могли знакомиться с разными специальностями.