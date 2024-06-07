Чернышенко заявил о надвигающейся демографической яме
Чернышенко уточнил, что это становится понятно по снижению количества выпускников школ и поступающих в высшие учебные заведения. Минтруд декларирует дефицит сотрудников, к 2030 г. он может составить 2,4 млн человек.
Вице-премьер обратил внимание, что в России принимаются меры для повышения рождаемости, включая увеличение более чем в три раза размера материнского капитала за последние годы.
19 апреля стало известно, что власти прорабатывают новые меры для решения вопроса с дефицитом кадров. В частности, рассматриваются изменения регулирования, которые позволят задействовать резервы рынка труда и закрыть потребности в новых сотрудниках.
Управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина сообщила «Ведомостям», что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минтруд и Минэк пакет примерно из 40 предложений для решения проблемы дефицита кадров. Инициативы включают меры по снижению барьеров при трудоустройстве и увольнении сотрудников. По ее словам, суть изменений в том, чтобы обеспечить более гибкое регулирование за счет расширения договорных возможностей.
О запуске нового нацпроекта «Кадры» объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале 2024 г. Он позволит укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза, которые должны работать на общий результат. Путин обратился к руководителям предприятий, научных и медицинских центров, чтобы они включались в систему профориентации и приглашали к себе школьников, чтобы те могли знакомиться с разными специальностями.