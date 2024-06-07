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Чернышенко заявил о надвигающейся демографической яме

Ведомости

В России надвигается демографическая яма, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на бизнес-завтраке «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Чернышенко уточнил, что это становится понятно по снижению количества выпускников школ и поступающих в высшие учебные заведения. Минтруд декларирует дефицит сотрудников, к 2030 г. он может составить 2,4 млн человек.

Вице-премьер обратил внимание, что в России принимаются меры для повышения рождаемости, включая увеличение более чем в три раза размера материнского капитала за последние годы.

19 апреля стало известно, что власти прорабатывают новые меры для решения вопроса с дефицитом кадров. В частности, рассматриваются изменения регулирования, которые позволят задействовать резервы рынка труда и закрыть потребности в новых сотрудниках.

Управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина сообщила «Ведомостям», что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минтруд и Минэк пакет примерно из 40 предложений для решения проблемы дефицита кадров. Инициативы включают меры по снижению барьеров при трудоустройстве и увольнении сотрудников. По ее словам, суть изменений в том, чтобы обеспечить более гибкое регулирование за счет расширения договорных возможностей.

О запуске нового нацпроекта «Кадры» объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале 2024 г. Он позволит укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза, которые должны работать на общий результат. Путин обратился к руководителям предприятий, научных и медицинских центров, чтобы они включались в систему профориентации и приглашали к себе школьников, чтобы те могли знакомиться с разными специальностями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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