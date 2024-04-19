Власти готовят меры для снижения напряженности на рынке труда

Власти готовят меры для снижения напряженности на рынке трудаБизнес предложил увеличить переработки и индексировать пенсии неработающим пенсионерам
Власти прорабатывают новые меры для решения вопроса с дефицитом кадров, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник, информацию подтвердили близкий к правительству источник и собеседник, знакомый с обсуждением. В частности, рассматриваются изменения регулирования, которые позволят задействовать резервы рынка труда и закрыть потребности в новых сотрудниках. Ранее эту меру предлагал бизнес. По словам близкого к правительству источника, одна из обсуждаемых инициатив – смягчение подходов к сверхурочной работе. Это позволило бы улучшить ситуацию с кадрами «в моменте», при этом его необходимо обсуждать со сторонами социального партнерства (профсоюзами и работодателями), указал собеседник. Вопрос снижения напряженности на рынке труда обсуждался на стратегической сессии правительства на прошлой неделе, отметил один из участников совещания. По итогам обсуждения могут быть приняты новые решения, указал он.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минтруд и Минэк пакет примерно из 40 предложений для решения проблемы дефицита кадров, сообщила «Ведомостям» управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина. Инициативы включают меры по снижению барьеров при трудоустройстве и увольнении сотрудников. По ее словам, суть изменений в том, чтобы обеспечить более гибкое регулирование за счет расширения договорных возможностей.