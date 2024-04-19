Власти готовят меры для снижения напряженности на рынке труда

Власти прорабатывают новые меры для решения вопроса с дефицитом кадров, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник, информацию подтвердили близкий к правительству источник и собеседник, знакомый с обсуждением. В частности, рассматриваются изменения регулирования, которые позволят задействовать резервы рынка труда и закрыть потребности в новых сотрудниках. Ранее эту меру предлагал бизнес. По словам близкого к правительству источника, одна из обсуждаемых инициатив – смягчение подходов к сверхурочной работе. Это позволило бы улучшить ситуацию с кадрами «в моменте», при этом его необходимо обсуждать со сторонами социального партнерства (профсоюзами и работодателями), указал собеседник. Вопрос снижения напряженности на рынке труда обсуждался на стратегической сессии правительства на прошлой неделе, отметил один из участников совещания. По итогам обсуждения могут быть приняты новые решения, указал он.