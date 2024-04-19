/ Экономика

Власти готовят меры для снижения напряженности на рынке труда

Бизнес предложил увеличить переработки и индексировать пенсии неработающим пенсионерам
Анастасия Бойко
Софья Ермакова
Минэкономразвития (на фото справа глава ведомства Максим Решетников) прорабатывает меры по повышению гибкости рынка труда, в подготовке участвует также Минтруд (на фото слева министр труда и социальной защиты Антон Котяков)/ Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Власти прорабатывают новые меры для решения вопроса с дефицитом кадров, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник, информацию подтвердили близкий к правительству источник и собеседник, знакомый с обсуждением. В частности, рассматриваются изменения регулирования, которые позволят задействовать резервы рынка труда и закрыть потребности в новых сотрудниках. Ранее эту меру предлагал бизнес. По словам близкого к правительству источника, одна из обсуждаемых инициатив – смягчение подходов к сверхурочной работе. Это позволило бы улучшить ситуацию с кадрами «в моменте», при этом его необходимо обсуждать со сторонами социального партнерства (профсоюзами и работодателями), указал собеседник. Вопрос снижения напряженности на рынке труда обсуждался на стратегической сессии правительства на прошлой неделе, отметил один из участников совещания. По итогам обсуждения могут быть приняты новые решения, указал он.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минтруд и Минэк пакет примерно из 40 предложений для решения проблемы дефицита кадров, сообщила «Ведомостям» управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина. Инициативы включают меры по снижению барьеров при трудоустройстве и увольнении сотрудников. По ее словам, суть изменений в том, чтобы обеспечить более гибкое регулирование за счет расширения договорных возможностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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