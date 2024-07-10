Медведев назвал перекосом на рынке разницу между зарплатами курьера и инженера
Курьер не должен зарабатывать больше инженера, это очевидный перекос на рынке и такого быть не должно, заявил зампредседателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на совещании по совершенствованию трудового законодательства.
По словам Медведева, рынок «все больше и больше» требует людей, занимающихся обслуживающими функциями, но ситуация ненормальная – это повод для государства задуматься о том, как «это все регулировать». Запредседателя Совбеза подчеркнул, что при всей важности «этой цифровой оболочки современной жизни», реальное производство никуда не ушло.
«Если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот [сферу обслуживания], для нас это может создать когда-нибудь реальные настоящие проблемы. Которые, кстати, мы сейчас вынуждены решать в ходе специальной военной операции. Когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы, конечно, на заводы отправить не можем», – сказал Медведев.
В начале мая «Ведомости» писали, что среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) будет больше 100 000 руб. в 2027 г. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025–2027 гг.