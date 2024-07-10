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Медведев назвал перекосом на рынке разницу между зарплатами курьера и инженера

Ведомости

Курьер не должен зарабатывать больше инженера, это очевидный перекос на рынке и такого быть не должно, заявил зампредседателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на совещании по совершенствованию трудового законодательства. 

По словам Медведева, рынок «все больше и больше» требует людей, занимающихся обслуживающими функциями, но ситуация ненормальная – это повод для государства задуматься о том, как «это все регулировать». Запредседателя Совбеза подчеркнул, что при всей важности «этой цифровой оболочки современной жизни», реальное производство никуда не ушло.

«Если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот [сферу обслуживания], для нас это может создать когда-нибудь реальные настоящие проблемы. Которые, кстати, мы сейчас вынуждены решать в ходе специальной военной операции. Когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы, конечно, на заводы отправить не можем», – сказал Медведев.

В начале мая «Ведомости» писали, что среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) будет больше 100 000 руб. в 2027 г. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025–2027 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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