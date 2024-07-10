Медведев назвал перекосом на рынке разницу между зарплатами курьера и инженера

«Если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот [сферу обслуживания], для нас это может создать когда-нибудь реальные настоящие проблемы. Которые, кстати, мы сейчас вынуждены решать в ходе специальной военной операции. Когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы, конечно, на заводы отправить не можем», – сказал Медведев.