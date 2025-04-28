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Песков: в графике Путина нет разговора с Трампом

Ведомости

В графике президента России Владимира Путина не значится новый разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что в случае необходимости такой разговор может быть оперативно согласован.

25 апреля Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча продлилась около трех часов. Песков говорил, что визит Уиткоффа относится к «челночной дипломатии», так как он приезжает с посланиями от Трампа и уезжает с ответными сообщениями от президента РФ. По его мнению, в личной беседе проще изложить нюансы. В частности, в ходе беседы со спецпосланником американского главы Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Помощник президента России Юрий Ушаков также заявлял, что на переговорах обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева. Он добавил, что эта встреча сблизила позиции РФ и США не только по Украине, но и по нескольким другим вопросам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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