Песков: в графике Путина нет разговора с Трампом
В графике президента России Владимира Путина не значится новый разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что в случае необходимости такой разговор может быть оперативно согласован.
25 апреля Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча продлилась около трех часов. Песков говорил, что визит Уиткоффа относится к «челночной дипломатии», так как он приезжает с посланиями от Трампа и уезжает с ответными сообщениями от президента РФ. По его мнению, в личной беседе проще изложить нюансы. В частности, в ходе беседы со спецпосланником американского главы Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Помощник президента России Юрий Ушаков также заявлял, что на переговорах обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева. Он добавил, что эта встреча сблизила позиции РФ и США не только по Украине, но и по нескольким другим вопросам.