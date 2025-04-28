Песков: в графике Путина нет разговора с Трампом

25 апреля Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча продлилась около трех часов. Песков говорил, что визит Уиткоффа относится к «челночной дипломатии», так как он приезжает с посланиями от Трампа и уезжает с ответными сообщениями от президента РФ. По его мнению, в личной беседе проще изложить нюансы. В частности, в ходе беседы со спецпосланником американского главы Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.