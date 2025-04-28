ХДС выдвинула Йохана Вадефуля на пост главы МИД Германии
Бывший вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль станет новым министром иностранных дел Германии, сообщил Христианско-демократический союз в соцсети X.
Торстен Фрай – ранее парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС – станет главой ведомства канцлера ФРГ, а министром экономики Германии назначат Катерину Райхе.
Ранее германский активист Марсель Люте заявил о нарушениях на выборах в парламент, которые прошли 23 февраля. Тогда консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) набрал 29% голосов.