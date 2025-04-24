Германский активист Марсель Люте заявил о нарушениях на выборах в парламент

В документе также содержатся обвинения в том, что в некоторых местах якобы голосовали умершие граждане из-за отсутствия проверки по реестрам ЗАГС. Кроме того, Люте ссылается на сообщения о случаях, когда избирателям отказывали в голосовании на основании того, что они якобы уже проголосовали, а на отдельных участках было найдено больше бюллетеней, чем зарегистрированных избирателей.