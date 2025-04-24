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Германский активист Марсель Люте заявил о нарушениях на выборах в парламент

Ведомости

Немецкий общественный деятель и председатель Профсоюза добросовестного управления Марсель Люте подал обширную жалобу в Избирательную комиссию бундестага, оспаривая итоги федеральных выборов в парламент, состоявшихся 23 февраля. По его мнению, в ходе голосования допущены серьезные нарушения, которые могли повлиять на конечный результат, пишет газета Berliner Zeitung.

Люте утверждает, что особенно пострадали проживающие за границей немцы – многие из них не получили избирательные бюллетени по почте вовремя и не смогли проголосовать. Он также раскритиковал отсутствие контроля удостоверений личности на участках, что, по его словам, открывает широкие возможности для злоупотреблений.

В документе также содержатся обвинения в том, что в некоторых местах якобы голосовали умершие граждане из-за отсутствия проверки по реестрам ЗАГС. Кроме того, Люте ссылается на сообщения о случаях, когда избирателям отказывали в голосовании на основании того, что они якобы уже проголосовали, а на отдельных участках было найдено больше бюллетеней, чем зарегистрированных избирателей.

По мнению Люте, такие нарушения подрывают легитимность выборов, а наличие пятипроцентного барьера, из-за которого, например, альянс BSW не прошел в бундестаг, усугубляет недоверие к избирательной системе. Он требует систематического пересмотра результатов голосования и доступа к стенограммам с участков. В случае отказа в удовлетворении жалобы он планирует обратиться в федеральный Конституционный суд страны.

Досрочные выборы в бундестаг (парламент) прошли в Германии 23 февраля. Находившийся последние три года в оппозиции консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) набрал 29% голосов. На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, набирает худшие для себя в истории 16% голосов, а состоящие с ней сейчас в правящей коалиции «Зеленые» – 13,5% голосов. Шольц уже признал поражение и назвал итоги выборов горькими для социал-демократов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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