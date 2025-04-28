Мишустин: российская экономика выстояла вопреки 30 000 санкций
Конкуренты пытались сдержать развитие России, перекрыв доступ к инновациям и ресурсам, но российская экономика выстояла. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время лекции на тему «Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941–1945 гг. и достижения современной России» в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Премьер-министр добавил, что иностранные государства в качестве санкций закрыли доступ к микроэлектронике, станкам, оборудованию, самолетам, лекарствам и медицинским изделиям. Всего, по словам Мишустина, против России было введено около 30 000 таких мер.
С начала боевых действий на Украине страны ЕС ввели уже 16 пакетов антироссийских санкций. Совет Евросоюза принял последний пакет 24 февраля. Ограничения затронули 13 банков из РФ.