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Мишустин: российская экономика выстояла вопреки 30 000 санкций

Ведомости

Конкуренты пытались сдержать развитие России, перекрыв доступ к инновациям и ресурсам, но российская экономика выстояла. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время лекции на тему «Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941–1945 гг. и достижения современной России» в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Премьер-министр добавил, что иностранные государства в качестве санкций закрыли доступ к микроэлектронике, станкам, оборудованию, самолетам, лекарствам и медицинским изделиям. Всего, по словам Мишустина, против России было введено около 30 000 таких мер.

По данным Kept, с начала спецоперации и до конца 2024 г. рынок РФ покинули 62% компаний. При этом порядка трети зарубежных организацией из недружественных стран пока остаются в России.

С начала боевых действий на Украине страны ЕС ввели уже 16 пакетов антироссийских санкций. Совет Евросоюза принял последний пакет 24 февраля. Ограничения затронули 13 банков из РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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