Мишустин: российская экономика выстояла вопреки 30 000 санкций

Конкуренты пытались сдержать развитие России, перекрыв доступ к инновациям и ресурсам, но российская экономика выстояла. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время лекции на тему «Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941–1945 гг. и достижения современной России» в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.