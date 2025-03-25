Kept: реже всего с 2022 года рынок РФ покидали компании из Италии и Бельгии
На Италию приходится около 22% осуществленных выходов, при этом, если учесть текущие обсуждения относительно возможной продажи, показатель составит 39%. Но, по данным РБК, аналитики Kept сомневаются, что все эти процессы продажи завершатся сделками. У Бельгии меньше компаний в выборке и доля выходов составляет 20%. В качестве единственного случая выхода приводится переход под контроль государства активов бельгийско-американской AB InBev. В материалах указывается также относительно низкая доля вышедших из РФ компаний в рамках выборки в Швейцарии (38%) и Австрии (50%).
По данным Kept, с начала спецоперации и до конца 2024 г. рынок РФ покинули 62% компаний. При этом порядка трети зарубежных организацией из недружественных стран пока остаются в России.
Партнер юридической фирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков считает, что невысокая доля выхода компаний из Италии, Бельгии и Швейцарии связана с тем, что местный бизнес представлен здесь в основном легкой промышленностью, ритейлом, текстильным производством, фармой. Речь идет о несанкционных категориях продукции, и местным производителям «не хочется терять российский рынок из-за постоянно меняющейся политической повестки и новостного фона», комментирует эксперт. Кроме того, согласно его предположениям, вероятно, репутационный момент меньше беспокоит бизнес этих стран, чем в Германии или Франции. Помимо этого, по словам Горшкова, по его личному опыту общения с клиентами и юристами из Италии, «общий фон антироссийских настроений не находит отклика у местного бизнес-сообщества».
18 марта глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщал «Ведомостям», что правительственная комиссия по иностранным инвестициям еще не получала заявок от иностранных компаний по возвращению на российский рынок. В этот же день президент России Владимир Путин на пленарном заседании ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что при рассмотрении вопроса возвращения иностранного бизнеса власти будут отталкиваться в первую очередь от интересов российских компаний. По словам главы государства, отечественный бизнес «грамотно воспользовался этой возможностью, занял освободившиеся рыночные ниши, вложил средства, создал рабочие места и посвятил немало времени и усилий развитию технологий».