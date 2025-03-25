Газета
Телеграм
/ Бизнес

Kept: реже всего с 2022 года рынок РФ покидали компании из Италии и Бельгии

Ведомости

Реже всех из России уходили компании Италии, Бельгии, Швейцарии и Австрии, сообщает РБК со ссылкой на сведения, собранные аналитиками аудиторско-консалтинговой компании Kept.

На Италию приходится около 22% осуществленных выходов, при этом, если учесть текущие обсуждения относительно возможной продажи, показатель составит 39%. Но, по данным РБК, аналитики Kept сомневаются, что все эти процессы продажи завершатся сделками. У Бельгии меньше компаний в выборке и доля выходов составляет 20%. В качестве единственного случая выхода приводится переход под контроль государства активов бельгийско-американской AB InBev. В материалах указывается также относительно низкая доля вышедших из РФ компаний в рамках выборки в Швейцарии (38%) и Австрии (50%).

По данным Kept, с начала спецоперации и до конца 2024 г. рынок РФ покинули 62% компаний. При этом порядка трети зарубежных организацией из недружественных стран пока остаются в России.

Партнер юридической фирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков считает, что невысокая доля выхода компаний из Италии, Бельгии и Швейцарии связана с тем, что местный бизнес представлен здесь в основном легкой промышленностью, ритейлом, текстильным производством, фармой. Речь идет о несанкционных категориях продукции, и местным производителям «не хочется терять российский рынок из-за постоянно меняющейся политической повестки и новостного фона», комментирует эксперт. Кроме того, согласно его предположениям, вероятно, репутационный момент меньше беспокоит бизнес этих стран, чем в Германии или Франции. Помимо этого, по словам Горшкова, по его личному опыту общения с клиентами и юристами из Италии, «общий фон антироссийских настроений не находит отклика у местного бизнес-сообщества».

18 марта глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщал «Ведомостям», что правительственная комиссия по иностранным инвестициям еще не получала заявок от иностранных компаний по возвращению на российский рынок. В этот же день президент России Владимир Путин на пленарном заседании ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что при рассмотрении вопроса возвращения иностранного бизнеса власти будут отталкиваться в первую очередь от интересов российских компаний. По словам главы государства, отечественный бизнес «грамотно воспользовался этой возможностью, занял освободившиеся рыночные ниши, вложил средства, создал рабочие места и посвятил немало времени и усилий развитию технологий».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных