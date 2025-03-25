Kept: реже всего с 2022 года рынок РФ покидали компании из Италии и Бельгии

Партнер юридической фирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков считает, что невысокая доля выхода компаний из Италии, Бельгии и Швейцарии связана с тем, что местный бизнес представлен здесь в основном легкой промышленностью, ритейлом, текстильным производством, фармой. Речь идет о несанкционных категориях продукции, и местным производителям «не хочется терять российский рынок из-за постоянно меняющейся политической повестки и новостного фона», комментирует эксперт. Кроме того, согласно его предположениям, вероятно, репутационный момент меньше беспокоит бизнес этих стран, чем в Германии или Франции. Помимо этого, по словам Горшкова, по его личному опыту общения с клиентами и юристами из Италии, «общий фон антироссийских настроений не находит отклика у местного бизнес-сообщества».