Володин: ГД примет закон об ограничении платного приема в вузы в весеннюю сессию

21 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только в том случае, если выбранное направление подготовки соответствует ранее полученной специальности. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.