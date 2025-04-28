Володин: ГД примет закон об ограничении платного приема в вузы в весеннюю сессию
В весеннюю сессию Государственная дума (ГД) примет закон, согласно которому за правительством РФ будут закреплены полномочия по регулированию объемов платного приема на обучение в вузы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей.
«Постараемся сделать все, чтобы в течение весенней сессии закон был принят и поступил на подпись президенту», – сказал он.
Законопроект был внесен на рассмотрение ГД в апреле группой депутатов и сенаторов во главе с Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в РФ».
В случае его принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Изменения не затронут вступительную кампанию текущего года.
21 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только в том случае, если выбранное направление подготовки соответствует ранее полученной специальности. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.