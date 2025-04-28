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Володин: ГД примет закон об ограничении платного приема в вузы в весеннюю сессию

Ведомости

В весеннюю сессию Государственная дума (ГД) примет закон, согласно которому за правительством РФ будут закреплены полномочия по регулированию объемов платного приема на обучение в вузы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей.

«Постараемся сделать все, чтобы в течение весенней сессии закон был принят и поступил на подпись президенту», – сказал он.

Законопроект был внесен на рассмотрение ГД в апреле группой депутатов и сенаторов во главе с Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в РФ».

В случае его принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Изменения не затронут вступительную кампанию текущего года.

21 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только в том случае, если выбранное направление подготовки соответствует ранее полученной специальности. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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