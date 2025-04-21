Выпускники колледжей смогут поступить в вузы без ЕГЭ по профилю
Абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только в том случае, если выбранное направление подготовки соответствует ранее полученной специальности. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Закон вносит изменения в действующую редакцию закона «Об образовании», устраняя прежнюю норму, позволявшую вузам проводить внутренние вступительные испытания вне зависимости от профиля. В случае несоответствия направлений поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
Совет Федерации одобрил данный закон 16 апреля. Проект был внесен в нижнюю палату в декабре 2024 г. 8 апреля Госдума приняла документ во втором и третьем чтении. Среди его авторов – председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), его первый заместитель Александр Мажуга и председатель комитета по просвещению Ирина Белых (оба от «Единой России»).