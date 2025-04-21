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Выпускники колледжей смогут поступить в вузы без ЕГЭ по профилю

Ведомости

Абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только в том случае, если выбранное направление подготовки соответствует ранее полученной специальности. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Закон вносит изменения в действующую редакцию закона «Об образовании», устраняя прежнюю норму, позволявшую вузам проводить внутренние вступительные испытания вне зависимости от профиля. В случае несоответствия направлений поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Совет Федерации одобрил данный закон 16 апреля. Проект был внесен в нижнюю палату в декабре 2024 г. 8 апреля Госдума приняла документ во втором и третьем чтении. Среди его авторов – председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), его первый заместитель Александр Мажуга и председатель комитета по просвещению Ирина Белых (оба от «Единой России»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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