Выпускники колледжей смогут поступить в вузы без ЕГЭ по профилю

Совет Федерации одобрил данный закон 16 апреля. Проект был внесен в нижнюю палату в декабре 2024 г. 8 апреля Госдума приняла документ во втором и третьем чтении. Среди его авторов – председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), его первый заместитель Александр Мажуга и председатель комитета по просвещению Ирина Белых (оба от «Единой России»).