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/ Общество

Совфед одобрил ужесточающий правила поступления в вуз после колледжа закон

Ведомости

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому выпускники колледжей смогут поступать в университеты без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) только на специальности своего профиля.

Проект закона был внесен в нижнюю палату в декабре 2024 г. 8 апреля Госдума приняла документ во втором и третьем чтении. Среди его авторов – председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), его первый заместитель Александр Мажуга и председатель комитета по просвещению Ирина Белых (оба от «Единой России»).

Документ предполагает внесение поправок в ст. 70 закона об образовании. Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает повысить качество подготовки абитуриентов со средним профессиональным образованием при поступлении в вузы. Возможность их приема по результатам вступительных испытаний сохранится при соответствии профиля программ бакалавриата и специалитета направленности программы среднего профессионального образования.

В настоящий момент по закону об образовании прием выпускников колледжей в вуз проводится по итогам вступительных экзаменов, форма и перечень которых определяются университетом. При этом условий, которые касаются схожего профиля образования, нет.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники в России, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Его проводят во всех регионах России в одни и те же даты для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам сдаются на выбор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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