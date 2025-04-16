Совфед одобрил ужесточающий правила поступления в вуз после колледжа закон
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому выпускники колледжей смогут поступать в университеты без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) только на специальности своего профиля.
Проект закона был внесен в нижнюю палату в декабре 2024 г. 8 апреля Госдума приняла документ во втором и третьем чтении. Среди его авторов – председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), его первый заместитель Александр Мажуга и председатель комитета по просвещению Ирина Белых (оба от «Единой России»).
Документ предполагает внесение поправок в ст. 70 закона об образовании. Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает повысить качество подготовки абитуриентов со средним профессиональным образованием при поступлении в вузы. Возможность их приема по результатам вступительных испытаний сохранится при соответствии профиля программ бакалавриата и специалитета направленности программы среднего профессионального образования.
В настоящий момент по закону об образовании прием выпускников колледжей в вуз проводится по итогам вступительных экзаменов, форма и перечень которых определяются университетом. При этом условий, которые касаются схожего профиля образования, нет.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники в России, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Его проводят во всех регионах России в одни и те же даты для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам сдаются на выбор.