Госдума приняла ужесточающий правила поступления в вуз после колледжа закон
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект, запрещающий выпускникам колледжей поступать в вузы на непрофильные направления без результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), следует из данных думской базы.
18 марта Госдума приняла документ в первом чтении. Он предполагает поправки в ст. 70 закона об образовании. В пояснительной записке говорится, что законопроект предлагает повысить качество подготовки абитуриентов со средним профессиональным образованием при поступлении в вузы. Возможность их приема по итогам вступительных испытаний будет сохранена при соответствии профиля программ бакалавриата и специалитета направленности программы среднего профессионального образования.
В случае принятия изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 г.
ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники в России, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех российских регионах в одни и те же даты для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам школьники сдают на выбор.