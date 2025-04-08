Госдума приняла ужесточающий правила поступления в вуз после колледжа закон

ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники в России, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех российских регионах в одни и те же даты для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам школьники сдают на выбор.