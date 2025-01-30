Володин высказался в поддержку смены правил поступления в вуз после колледжа

Володин высказался в поддержку смены правил поступления в вуз после колледжаПротив законопроекта выступили депутаты из КПРФ
На закрытой части пленарного заседания Госдумы (ГД) 28 января спикер нижней палаты Вячеслав Володин высказался в поддержку законопроекта, запрещающего выпускникам колледжей поступать в вузы на непрофильные направления без результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом «Ведомостям» сообщили два депутата нижней палаты.
«Прошу ее [инициативу ] изучить и правильно толковать», – обратился Володин к депутатам. По его словам, выпускники профильных колледжей должны сохранить льготу только при поступлении в институт по своему же профилю. В случае поступления в вуз для освоения другой профессии надо сдавать ЕГЭ, приводят слова спикера ГД собеседники «Ведомостей».
Межфракционный законопроект, изменяющий правила поступления в вузы абитуриентов со средним профессиональным образованием, был внесен в ГД 24 декабря 2024 г. Он предполагает поправки в ст. 70 закона об образовании (общие требования к организации приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета). Включен в примерную программу работы ГД на март 2025 г., следует из электронной базы нижней палаты.
В продолжение высказались соавторы законопроекта – председатели думских комитетов по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия») и по просвещению Ирина Белых («Единая Россия»), сообщили собеседники «Ведомостей». Единственный соавтор инициативы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава 13 января 2025 г. отозвал свою подпись с законопроекта, говорится в электронной базе ГД.
Против законопроекта на пленарном заседании выступил первый заместитель председателя думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ), рассказал один из депутатов, присутствовавший на пленарном заседании. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, высказался по поводу уничтожения советской школы и обратил внимание на то, что 27 января его фракция провела круглый стол по образованию. Он также предложил объединить позиции авторов законопроекта и рекомендации по итогам круглого стола, добавил первый собеседник «Ведомостей».
По словам второго собеседника, спикер Госдумы также призвал «внимательно изучить» законопроект тем депутатам, которые его не поддерживают.
Разработанная инициатива направлена на соблюдение принципов равенства и справедливости, она позволит исключить получение произвольных и необоснованных выгод, сказал «Ведомостям» Кабышев. Нередко абитуриенты прибегают к системе среднего профессионального образования (СПО) для обхода сдачи ЕГЭ при последующем поступлении в университет, добавил он. О том, что значительная часть школьников, нацеленная на получение высшего образования, выбирают обучение в техникумах и колледжах, чтобы не сдавать ЕГЭ, рассказывала ранее «Ведомостям» и профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Назвать, во сколько может оцениваться доля таких выпускников системы СПО, она затруднилась.
Принцип, заложенный в поправках, объяснил в своем Telegram-канале соавтор законопроекта, первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»): «Например, из медицинского колледжа, окончив программу «Сестринское дело», абитуриент поступает на «Лечебное дело» в вуз. Тут ничего не изменилось! А вот если абитуриент закончил «Бухгалтерский учет» и поступает на «Лечебное дело», то при поступлении необходимо представить результаты ЕГЭ». Если закон будет принят, то начнет действовать в приемную кампанию 2026 г., отмечал он.
Число поступивших в колледжи
В 2024/2025 учебном году на программы СПО в России поступили почти 1,3 млн человек. Это следует из доклада, представленного на семинаре Института прикладных экономических исследований РАНХиГС «Социология среднего профессионального образования» (есть у «Ведомостей»).
Выпускники колледжей и техникумов могут трудоустроиться или продолжить обучение в вузе. Согласно ч. 6 ст. 70 закона об образовании, граждане со средним профессиональным образованием поступают в университеты по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются самим вузом. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, такой подход не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой они будут в дальнейшем работать.
Утративший силу закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании (от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ) предусматривал, что прием в высшие учебные заведения граждан со средним профессиональным образованием возможен на основании результатов ЕГЭ. По результатам вступительных испытаний проходил лишь прием на сокращенные программы бакалавриата того же профиля, сказано в этом же законе.
Таким образом, разработанный законопроект предлагает повысить качество подготовки абитуриентов со средним профессиональным образованием при поступлении в вузы, сказано в пояснительной записке. Возможность их приема по результатам вступительных испытаний будет сохранена при соответствии профиля программ бакалавриата и специалитета направленности программы среднего профессионального образования, говорится в ней же. «Если же речь идет о смене профиля, то даже добросовестное заблуждение относительно первоначально выбранной карьеры не должно давать преимуществ перед другими выпускниками школ», – добавил Кабышев.