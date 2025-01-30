Володин высказался в поддержку смены правил поступления в вуз после колледжа

Выпускники колледжей и техникумов могут трудоустроиться или продолжить обучение в вузе. Согласно ч. 6 ст. 70 закона об образовании, граждане со средним профессиональным образованием поступают в университеты по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются самим вузом. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, такой подход не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой они будут в дальнейшем работать.