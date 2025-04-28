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Матвиенко и Володин сомневаются, что Зеленский поддержит перемирие на 9 мая

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский может не поддержать перемирие на День Победы, заявили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Конечно, есть сомнения в том, что Зеленский пойдет на шаг перемирия, поддержав решение нашего президента», – сказал Володин. В свою очередь украинский народ, по его мнению, с пониманием воспримет и поддержит президента России Владимира Путина в его решении, считает он. Матвиенко отметила, что украинская сторона поддержала пасхальное перемирие только на словах, поэтому от нее «ждать можно всего чего угодно».

28 апреля Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы – с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. В Кремле отметили, что решение принято исходя из гуманитарных соображений. В случае нарушений перемирия российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ», сообщает Кремль.

Путин 19 апреля объявил 30-часовое пасхальное перемирие. В Минобороны зафиксировали со стороны ВСУ 4900 нарушений, шесть атак, 90 попыток ударов БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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