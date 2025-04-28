Матвиенко и Володин сомневаются, что Зеленский поддержит перемирие на 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский может не поддержать перемирие на День Победы, заявили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
«Конечно, есть сомнения в том, что Зеленский пойдет на шаг перемирия, поддержав решение нашего президента», – сказал Володин. В свою очередь украинский народ, по его мнению, с пониманием воспримет и поддержит президента России Владимира Путина в его решении, считает он. Матвиенко отметила, что украинская сторона поддержала пасхальное перемирие только на словах, поэтому от нее «ждать можно всего чего угодно».
28 апреля Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы – с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. В Кремле отметили, что решение принято исходя из гуманитарных соображений. В случае нарушений перемирия российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ», сообщает Кремль.
Путин 19 апреля объявил 30-часовое пасхальное перемирие. В Минобороны зафиксировали со стороны ВСУ 4900 нарушений, шесть атак, 90 попыток ударов БПЛА.