Матвиенко и Володин сомневаются, что Зеленский поддержит перемирие на 9 мая

«Конечно, есть сомнения в том, что Зеленский пойдет на шаг перемирия, поддержав решение нашего президента», – сказал Володин. В свою очередь украинский народ, по его мнению, с пониманием воспримет и поддержит президента России Владимира Путина в его решении, считает он. Матвиенко отметила, что украинская сторона поддержала пасхальное перемирие только на словах, поэтому от нее «ждать можно всего чего угодно».