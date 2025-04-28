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Путин: Россия не отказывается от контактов с западными парламентариями

Ведомости

Российская сторона не отказывается от контактов с западными парламентариями. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании.

«Мы не отказываемся от контактов с западными парламентариями и в Северной Америке, и в Европе. Не хотят – это их дело, но мы к этому всегда готовы», – заявил он.

Путин также отметил, что число друзей и единомышленников России в мире растет.

Ранее Путин сообщал, что духовные силы на Западе стремятся восстановить отношения с Россией. В качестве примера он упомянул папу римского Франциска, который умер 21 апреля на 89-м году жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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