Путин: Россия не отказывается от контактов с западными парламентариями
Российская сторона не отказывается от контактов с западными парламентариями. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании.
«Мы не отказываемся от контактов с западными парламентариями и в Северной Америке, и в Европе. Не хотят – это их дело, но мы к этому всегда готовы», – заявил он.
Путин также отметил, что число друзей и единомышленников России в мире растет.
Ранее Путин сообщал, что духовные силы на Западе стремятся восстановить отношения с Россией. В качестве примера он упомянул папу римского Франциска, который умер 21 апреля на 89-м году жизни.