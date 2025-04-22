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Путин: духовные силы на Западе стремятся восстановить отношения с Россией

Ведомости

Духовные силы на Западе стремятся восстановить отношения с Россией, сообщил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с предстоятелями Русской и Сербской православных церквей в Кремле.

В качестве примера он упомянул папу римского Франциска, который умер 21 апреля на 89-м году жизни.

«Мы все были свидетелями [патриарха Московского и всея Руси Кирилла] вашей встречи с папой римским, который в эти пасхальные дни ушел от нас. Это, мне кажется, тоже говорит о том, что на Западе есть еще люди, есть силы и духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений», – сказал Путин.

Франциск ушел из жизни 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Причиной его смерти стал инсульт. Последнее публичное обращение понтифика состоялось за день до его кончины, когда он выступил перед верующими с балкона базилики Святого Петра в честь Пасхи.

Путин выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу и всему католическому клиру в связи с утратой Франциска. Он отметил, что на протяжении всего своего понтификата папа активно способствовал диалогу между Русской православной и Римско-католической церквями, а также конструктивному взаимодействию между Россией и Святым престолом.

Ранее стало известно, что российский лидер провел встречу в Кремле с патриархом Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. В обсуждении также принимали участие митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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