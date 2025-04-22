Путин: духовные силы на Западе стремятся восстановить отношения с Россией

«Мы все были свидетелями [патриарха Московского и всея Руси Кирилла] вашей встречи с папой римским, который в эти пасхальные дни ушел от нас. Это, мне кажется, тоже говорит о том, что на Западе есть еще люди, есть силы и духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений», – сказал Путин.