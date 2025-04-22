Путин: духовные силы на Западе стремятся восстановить отношения с Россией
Духовные силы на Западе стремятся восстановить отношения с Россией, сообщил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с предстоятелями Русской и Сербской православных церквей в Кремле.
В качестве примера он упомянул папу римского Франциска, который умер 21 апреля на 89-м году жизни.
«Мы все были свидетелями [патриарха Московского и всея Руси Кирилла] вашей встречи с папой римским, который в эти пасхальные дни ушел от нас. Это, мне кажется, тоже говорит о том, что на Западе есть еще люди, есть силы и духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений», – сказал Путин.
Франциск ушел из жизни 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Причиной его смерти стал инсульт. Последнее публичное обращение понтифика состоялось за день до его кончины, когда он выступил перед верующими с балкона базилики Святого Петра в честь Пасхи.
Путин выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу и всему католическому клиру в связи с утратой Франциска. Он отметил, что на протяжении всего своего понтификата папа активно способствовал диалогу между Русской православной и Римско-католической церквями, а также конструктивному взаимодействию между Россией и Святым престолом.
Ранее стало известно, что российский лидер провел встречу в Кремле с патриархом Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. В обсуждении также принимали участие митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.