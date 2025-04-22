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Путин встретился с главами РПЦ и Сербской церкви

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Президент Владимир Путин встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Во встрече также участвовали митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней. На опубликованной Кремлем видеозаписи видно, что стороны тепло приветствовали друг друга и обменялись поздравлениями по случаю Пасхи.

«Я знаю, что православная Церковь Сербская вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые теплые, самые близкие, самые доверительные и союзнические отношения», – сказал Путин.

Ранее 22 апреля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча патриарха Кирилла патриарха Порфирия. Глава РПЦ подчеркнул, что в отношениях с Церковью Сербской неизменно сохранялись понимание друг друга и взаимная братская поддержка. Патриарх Порфирий также сказал, что это хороший пример для всех православных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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