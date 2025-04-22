Путин встретился с главами РПЦ и Сербской церкви
Президент Владимир Путин встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Во встрече также участвовали митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней. На опубликованной Кремлем видеозаписи видно, что стороны тепло приветствовали друг друга и обменялись поздравлениями по случаю Пасхи.
«Я знаю, что православная Церковь Сербская вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые теплые, самые близкие, самые доверительные и союзнические отношения», – сказал Путин.
Ранее 22 апреля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча патриарха Кирилла патриарха Порфирия. Глава РПЦ подчеркнул, что в отношениях с Церковью Сербской неизменно сохранялись понимание друг друга и взаимная братская поддержка. Патриарх Порфирий также сказал, что это хороший пример для всех православных.