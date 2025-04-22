Путин встретился с главами РПЦ и Сербской церкви

Ранее 22 апреля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча патриарха Кирилла патриарха Порфирия. Глава РПЦ подчеркнул, что в отношениях с Церковью Сербской неизменно сохранялись понимание друг друга и взаимная братская поддержка. Патриарх Порфирий также сказал, что это хороший пример для всех православных.