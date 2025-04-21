Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет 21 апреля. По данным издания Vatican News, это произошло в его резиденции в Ватикане, в Доме святой Марфы. Последние месяцы сообщения о проблемах со здоровьем понтифика публиковались регулярно. Глава католической церкви появился на публике в последний раз накануне, 20 апреля: в Пасху он поприветствовал верующих на площади Святого Петра.