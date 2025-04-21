Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
Президент РФ Владимир Путин в связи со смертью папы римского Франциска выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу и всему католическому клиру. Об этом сообщил Кремль.
Путин отметил, что папа римский Франциск пользовался международным авторитетом как мудрый религиозный и государственный деятель.
«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», – говорится в заявлении Путина.
Президент добавил, что папа в течение всех лет своего понтификата активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом.
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет 21 апреля. По данным издания Vatican News, это произошло в его резиденции в Ватикане, в Доме святой Марфы. Последние месяцы сообщения о проблемах со здоровьем понтифика публиковались регулярно. Глава католической церкви появился на публике в последний раз накануне, 20 апреля: в Пасху он поприветствовал верующих на площади Святого Петра.