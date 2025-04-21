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Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в связи со смертью папы римского Франциска выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу и всему католическому клиру. Об этом сообщил Кремль.

Путин отметил, что папа римский Франциск пользовался международным авторитетом как мудрый религиозный и государственный деятель.

«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», – говорится в заявлении Путина.

Президент добавил, что папа в течение всех лет своего понтификата активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом.

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет 21 апреля. По данным издания Vatican News, это произошло в его резиденции в Ватикане, в Доме святой Марфы. Последние месяцы сообщения о проблемах со здоровьем понтифика публиковались регулярно. Глава католической церкви появился на публике в последний раз накануне, 20 апреля: в Пасху он поприветствовал верующих на площади Святого Петра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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