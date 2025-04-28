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Мероприятие по глобальной экономике в НЦ «Россия» посетили участники из 48 стран

Ведомости

В Национальном центре (НЦ) «Россия» стартовала работа дискуссионной площадки «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Формат открытого диалога посетили более 100 представителей из 48 стран мира, сообщается на сайте мероприятия.

В церемонии открытия участвовал заместитель руководителя администрации президента (АП) Максим Орешкин. Он отметил важность формирования новой глобальной экономики.

«Мы вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей», - сказал Орешкин в ходе церемонии открытия.

В рамках открытого диалога было собрано 696 работ из 102 стран мира, написанных на 18 языках. В частности, на пушту, малагасийском, сербском, греческом и др. В сообщении говорится, что наибольший интерес авторов вызвали темы «Инвестиции в человека» (41%), «Инвестиции в связанность» (24%), «Инвестиции в технологии» (22%) и «Инвестиции в среду» (13%). По каждой из этих тем будут проведены экспертные питч-сессии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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