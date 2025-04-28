Мероприятие по глобальной экономике в НЦ «Россия» посетили участники из 48 стран

В рамках открытого диалога было собрано 696 работ из 102 стран мира, написанных на 18 языках. В частности, на пушту, малагасийском, сербском, греческом и др. В сообщении говорится, что наибольший интерес авторов вызвали темы «Инвестиции в человека» (41%), «Инвестиции в связанность» (24%), «Инвестиции в технологии» (22%) и «Инвестиции в среду» (13%). По каждой из этих тем будут проведены экспертные питч-сессии.