Центр «Россия» займется разработкой визуального кода страны

В конце марта в НЦ «Россия» президент РФ Владимир Путин осмотрел масштабную экспозицию «Путешествие по России», на которой представлены ключевые достижения и инновационные разработки, а также культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Там же президент провел заседание наблюдательного совета «Движения первых».