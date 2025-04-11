Центр «Россия» займется разработкой визуального кода страны
В Национальном центре (НЦ) «Россия» состоялось подписание меморандумов, направленных на создание единого визуального кода страны, сообщили в пресс-службе центра.
Они направлены на создание единой системы визуальной идентичности страны и на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через дизайн, говорится в сообщении.
Первый документ НЦ «Россия» подписала с исполнительным директором Клуба инвесторов Москвы Владиславом Преображенским. Меморандум подразумевает совместную работу над визуальным образом России в сфере архитектуры и градостроительства и ориентирован на образ ее будущего. Второй – с председателем совета директоров АО «Марка» Дмитрием Панышевым. Компания планирует разработать новый визуальный стиль почтовых марок, отражающий историю, культуру и традиции.
В конце марта в НЦ «Россия» президент РФ Владимир Путин осмотрел масштабную экспозицию «Путешествие по России», на которой представлены ключевые достижения и инновационные разработки, а также культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Там же президент провел заседание наблюдательного совета «Движения первых».