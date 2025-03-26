Путин открыл заседание наблюдательного совета «Движения первых»
Президент России Владимир Путин открыл заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», сообщает Кремль.
Отмечается, что заседание проходит на площадке Национального центра «Россия». С его экспозицией «Путешествие по России» глава государства ознакомился перед началом мероприятия.
Ранее сообщалось, что съезд продлится с 26 по 28 марта. Ожидается, что в ходе заседания наблюдательного совета его участники обсудят план развития организации. 23 марта журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале рассказал, что в графике Путина запланировано заседание наблюдательного совета «Движения первых», которое президент намерен провести.