Патрушев: на учениях НАТО отрабатывает сценарий захвата Калининградской области
НАТО на учениях у российских границ отрабатывает агрессивные сценарии, включая захват Калининградской области и удары по ядерным силам РФ. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, пишет ТАСС.
По его словам, второй год подряд Североатлантический альянс проводит возле российских границ крупнейшие за последние годы учения. В ходе этих маневров прорабатываются наступательные операции на обширном фронте – от Вильнюса до Одессы, включая сценарии захвата Калининградской области, блокаду морского сообщения в Балтийском и Черном морях, а также нанесение превентивных ударов по постоянным местам дислокации российских ядерных сил.
Кроме того, Патрушев обратил внимание на заявления британского премьера Кира Стармера, который грозит России применением военного флота Великобритании и ядерного оружия, размещенного на подводных лодках. Подобные высказывания поддерживают Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте и другие западные политики, добавил помощник президента.
13 марта Патрушев заявил, что плацдармом для вероятной агрессии в отношении России, теперь уже под эгидой НАТО, снова становится территория Финляндии. Помощник президента обратил внимание на параллели между сегодняшней ситуацией и событиями советско-финской войны.