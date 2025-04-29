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Патрушев: на учениях НАТО отрабатывает сценарий захвата Калининградской области

Ведомости

НАТО на учениях у российских границ отрабатывает агрессивные сценарии, включая захват Калининградской области и удары по ядерным силам РФ. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, пишет ТАСС.

По его словам, второй год подряд Североатлантический альянс проводит возле российских границ крупнейшие за последние годы учения. В ходе этих маневров прорабатываются наступательные операции на обширном фронте – от Вильнюса до Одессы, включая сценарии захвата Калининградской области, блокаду морского сообщения в Балтийском и Черном морях, а также нанесение превентивных ударов по постоянным местам дислокации российских ядерных сил.

Кроме того, Патрушев обратил внимание на заявления британского премьера Кира Стармера, который грозит России применением военного флота Великобритании и ядерного оружия, размещенного на подводных лодках. Подобные высказывания поддерживают Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте и другие западные политики, добавил помощник президента.

13 марта Патрушев заявил, что плацдармом для вероятной агрессии в отношении России, теперь уже под эгидой НАТО, снова становится территория Финляндии. Помощник президента обратил внимание на параллели между сегодняшней ситуацией и событиями советско-финской войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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