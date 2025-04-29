Патрушев: на учениях НАТО отрабатывает сценарий захвата Калининградской области

По его словам, второй год подряд Североатлантический альянс проводит возле российских границ крупнейшие за последние годы учения. В ходе этих маневров прорабатываются наступательные операции на обширном фронте – от Вильнюса до Одессы, включая сценарии захвата Калининградской области, блокаду морского сообщения в Балтийском и Черном морях, а также нанесение превентивных ударов по постоянным местам дислокации российских ядерных сил.